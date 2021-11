Vývoz prvkov vzácnych zemín z Číny dosiahol 7-mesačné maximum

TASR, dnes 8:16

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Peking 8. novembra (TASR) - Vývoz prvkov vzácnych zemín z Číny zaznamenal v októbri rast o viac než desatinu, pričom sa dostal na 7-mesačné maximum. Uviedla to počas víkendu čínska colná správa.Export prvkov vzácnych zemín dosiahol minulý mesiac 4330,4 tony, čo v porovnaní so septembrom predstavuje rast o 10,5 % a v porovnaní s rovnakým mesiacom minulého roka o takmer 90 %. V minulom roku dopyt po týchto prvkoch ovplyvnili protipandemické opatrenia, v dôsledku ktorých sa prudko obmedzila ekonomická aktivita vo svete. Októbrový objem vývozu bol zároveň najvyšší od marca tohto roka.Za 10 mesiacov dosiahol objem exportu prvkov vzácnych zemín 39.967,7 tony. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka to znamená rast o 39,4 %.Prvky vzácnych zemín sú skupinou 17 chemických prvkov, ktoré sú kľúčové vo viacerých odvetviach, napríklad pri výrobe elektrických áut, spotrebnej elektroniky, zdravotníckych prístrojov, veterných turbín či v oblasti zbrojárskej techniky. Čína je stále ich najväčším producentom.Koncom septembra čínske ministerstvo priemyslu a informačných technológií oznámilo, že kvóta na ťažbu prvkov vzácnych zemín bola na tento rok stanovená na 168.000 ton. To znamená zvýšenie o 20 % a historické maximum. Cieľom je zmierniť súčasné problémy výrobcov s dodávkami surovín. V minulom roku predstavovala produkčná kvóta 140.000 ton.