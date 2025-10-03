Export ropy zo Spojených štátov vzrástol na 1,5-ročné maximum
TASR, dnes 14:25
USA vyviezli v septembri v priemere 4,2 milióna barelov (1 barel = 159 litrov) ropy denne. To je najvyšší objem exportu od februára minulého roka.
Vysoký objem ropy vyviezli Američania do Južnej Kórey. Do ázijskej krajiny smerovalo v septembri 690.000 barelov denne, čo predstavuje nový rekord.
Viac ropy z USA kúpili v septembri aj India a Austrália. Export do Austrálie dosiahol minulý mesiac približne 79.000 barelov/deň, čo je najvyšší objem od marca 2024.
Navyše, Spojené štáty dodali v septembri prvý náklad ropy do Pakistanu. Celkový vývoz americkej ropy do tejto krajiny dosiahol 1,9 miliardy barelov alebo 62.000 barelov denne.
Naopak, vývoz do Európy v septembri klesol. Dosiahol 1,7 milióna barelov denne, čo oproti augustu predstavuje pokles o 11 %.
Export do Číny by sa mal obnoviť v októbri, po siedmich mesiacoch, počas ktorých Peking ropu z USA neodoberal. Očakáva sa, že objem vývozu dosiahne 335.000 barelov/deň.
Čína, najväčší spotrebiteľ ropy na svete, zastavila nákup ropy z USA od marca tohto roka v reakcii na kroky americkej vlády v oblasti obchodu. V septembri však americký prezident Donald Trump uviedol, že jeho čínsky náprotivok Si Ťin-pching súhlasil so stretnutím na samite Ázijsko-tichomorskej hospodárskej spolupráce (APEC) v Južnej Kórei, kde by mali diskutovať o problémoch vo vzájomnom obchode. Samit APEC sa uskutoční na prelome októbra a novembra.
