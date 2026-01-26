TERAZ Ekonomika Navi
Export ruských palív do Ázie pokračuje v poklese aj na začiatku roka

TASR, dnes 10:12

Dôvodom je opatrnejší prístup dovozcov, ktorí reagujú na zvýšené sankcie západných štátov voči Rusku.

Moskva/Singapur 26. januára (TASR) - Export ruských palív do Ázie pokračuje v poklese aj na začiatku tohto roka. Dôvodom je opatrnejší prístup dovozcov, ktorí reagujú na zvýšené sankcie západných štátov voči Rusku. Vývoz produktov čiastočne obmedzili aj ukrajinské dronové útoky na ruské rafinérie. Poukázali na to zdroje z ropného sektora a údaje spoločností sledujúcich pohyb plavidiel. Informovala o tom agentúra Reuters.

Zníženie ruského vývozu do Ázie spolu s poklesom dodávok ropy z Venezuely do Číny po únose venezuelského prezidenta Nicolása Madura Američanmi môže viesť k obmedzeniu objemu ťažkého vykurovacieho oleja s vysokým obsahom síry v Ázii. Ten sa do veľkej miery používa ako lodné palivo. To sa odrazí aj na vývoji cien.

Od začiatku januára vyviezlo Rusko do Ázie zhruba 1,2 milióna ton (približne 246.000 barelov denne - 1 barel = 159 litrov) vykurovacieho oleja. Tento objem naznačuje, že export klesne tretí mesiac po sebe, ukázali dáta spoločnosti Kpler sledujúcej pohyb plavidiel. Na porovnanie, v januári minulého roka dosiahol ruský vývoz 2,5 milióna ton.

„Kupci nechcú znášať riziko, ktoré sa výrazne zvýšilo po uvalení amerických sankcií na spoločnosti Rosnefť a Lukoil,“ povedal Emril Jamil, analytik zo spoločnosti LSEG. Sankcie zároveň predĺžili trasy na dodávku produktov. Odhaduje sa, že približne 360.000 ton naložených v novembri a decembri smeruje do Ázie dlhšou trasou okolo Afriky.

Od októbra minulého roka klesá aj produkcia ropných produktov v Rusku, keďže niektoré rafinérie museli po útokoch Ukrajiny pozastaviť prevádzku. K tomu sa pridalo aj nepriaznivé počasie v decembri a januári, ktoré ovplyvnilo nakládku produktov.

Podľa zdrojov z ropného trhu zostane Ázia podľa všetkého aj tento rok najväčším dovozcom ruského vykurovacieho oleja, dokiaľ nebudú zrušené sankcie západných štátov. Kľúčovými destináciami sú Čína a štáty juhovýchodnej Ázie a časť produktov naďalej smeruje do krajín Blízkeho východu.



