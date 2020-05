Export Švajčiarska zaznamenal v apríli rekordný pokles

TASR, dnes 15:14

Bern 26. mája (TASR) - Export Švajčiarska zaznamenal minulý mesiac rekordný pokles, keď prudko klesol najmä vývoz hodiniek a šperkov. Znížil sa však aj export ďalších položiek. Poukázali na to v utorok zverejnené údaje švajčiarskej colnej správy a Federácie švajčiarskych výrobcov hodiniek s tým, že rekordne slabé výsledky ovplyvnila pandémia nového koronavírusu. Prudký pokles zaznamenal aj dovoz, ktorý klesol o vyše pätinu.Po úprave o sezónne vplyvy klesol export v apríli medziročne o 11,7 % na 16,7 miliardy švajčiarskych frankov (15,76 miliardy eur). To znamená najvýraznejší pokles v histórii meraní. Výrazne klesol aj dovoz. Znížil sa o 21,9 % na 12,4 miliardy CHF, čo predstavuje najnižšiu hodnotu takmer za 15 rokov.Čo sa týka vývozu, najvýraznejšie klesol export hodiniek a šperkov. Hodnota exportu v prípade tejto kategórie sa v apríli znížila o 1,6 miliardy CHF, klesla však aj hodnota exportu strojov, elektroniky a ďalších produktov. Ako dodala Federácia švajčiarskych výrobcov hodiniek, export ich produktov klesol v apríli medziročne o 81,3 %.Vývoz klesol ako do ostatných európskych krajín, tak aj do Severnej Ameriky a Ázie. V prípade Európy najvýraznejší pokles vývozu zaznamenalo Švajčiarsko na trhy Talianska a Francúzska. Švajčiarsky export do týchto krajín klesol v apríli na najnižšiu hodnotu za posledných zhruba 20 rokov.Po rozšírení nového koronavírusu z Číny do Európy aj Švajčiarsko zaviedlo v polovici marca prísne karanténne opatrenia. Tie sa v najväčšej miere prejavili v apríli. Švajčiarska vláda teraz odhaduje, že ekonomika zaznamená najväčší pokles za posledných 45 rokov.(1 EUR = 1,0597 CHF)