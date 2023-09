Export ukrajinského obilia klesol počas septembra o viac než polovicu

TASR, dnes 12:38

Na archívnej snímke sú poľnohospodárske stroje na poli súkromnej poľnohospodárskej farmy v Žurivke v Kyjevskej oblasti. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Kyjev 25. septembra (TASR) - Ukrajina vyviezla od začiatku septembra necelých 1,6 milióna ton obilia. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka to predstavuje pokles o viac než polovicu. Poukázali na to v pondelok zverejnené údaje ukrajinského ministerstva poľnohospodárstva. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.V období od 1. do 24. septembra vyviezla Ukrajina 1,57 milióna ton obilia, ukázali údaje ministerstva poľnohospodárstva. V rovnakom období predchádzajúceho roka to bolo 3,21 milióna ton. Dôvody prudkého poklesu exportu ministerstvo nezverejnilo, obchodníci s obilím a poľnohospodárske zväzy však ako dôvod uviedli blokádu čiernomorských prístavov a nedávne útoky Ruska na prístavy na Dunaji.Na základe údajov ukrajinského ministerstva poľnohospodárstva vyviezla Ukrajina v súčasnej sezóne 2023/2024, trvajúcej od júla do konca júna, 6,2 milióna ton obilia, z toho tri milióny ton pšenice a 2,5 milióna ton kukurice. Za rovnaké obdobie minulej sezóny 2022/2023 to bolo 7,5 milióna ton.Očakáva sa, že úroda obilnín a olejnín na Ukrajine dosiahne tento rok minimálne 80 miliónov ton. Exportovateľný prebytok na sezónu 2023/2024 dosahuje približne 50 miliónov ton.