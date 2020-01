Export z Nemecka do Británie sa pred brexitom citeľne znížil

TASR, dnes 13:50

Ilustračná snímka. Foto: TASR Foto: TASR

Berlín 27. januára (TASR) - Export z Nemecka do Británie sa pred blížiacim sa brexitom citeľne znížil. Informovala o tom v pondelok Nemecká priemyselná a obchodná komora (DIHK).Podľa údajov DIHK vyviezli nemecké spoločnosti v období od začiatku januára do konca novembra 2019 do Spojeného kráľovstva tovar v celkovej hodnote 73,6 miliardy eur. To bolo o 3 miliardy eur alebo o 4 % menej ako v rovnakom období predchádzajúceho roka 2018.uviedol pre agentúru DPA prezident DIHK Eric Schweitzer.Británia má oficiálne opustiť EÚ v piatok 31. januára o 24.00 h SEČ.dodal Schweitzer.V priebehu troch rokov klesla Británia z tretieho na piate miesto v zozname najdôležitejších nemeckých obchodných partnerov. Počas tohto obdobia sa znížil vývoz Nemecka do Británie o 6 %, zatiaľ čo nemecký export do iných európskych krajín vzrástol o 7 %.