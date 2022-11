TASR, dnes 20:01

Vývoz z Nemecka do štátov mimo EÚ sa po očistení o kalendárne a sezónne vplyvy v októbri oproti septembru znížil o 1,6 % na 61,2 miliardy eur, ale medziročne vzrástol o 15 %.

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Wiesbaden 21. novembra (TASR) - Export z Nemecka do Ruska a Číny v októbri výrazne klesol. Ukázali to v pondelok údaje spolkového štatistického úradu Destatis. TASR správu prevzala z DPA.Podľa Destatisu sa vývoz do Ruska v októbri 2022 znížil medziročne o približne 59 % na miliardu eur pre inváziu ruskej armády na Ukrajinu.Napriek tomu obsadilo Rusko 12. miesto v rebríčku najvýznamnejších exportných destinácií Nemecka mimo Európskej únie (EÚ). Pred inváziou bolo Rusko na piatom mieste.Aj vývoz do Číny v októbri medziročne klesol, približne o 8 % na 8,6 miliardy eur. Prísna politika nulovej tolerancie ochorenia COVID-19 v ázijskej krajine, ktorá zahŕňa časté blokády, má totiž negatívny vplyv na obchod.Na druhej starne export do USA, najdôležitejšej destinácie pre Nemecko, v októbri vzrástol o približne 28 %. Nemeckí exportéri ťažili zo slabého eura v porovnaní s americkým dolárom, čo zlacňuje tovar pre kupujúcich v USA. A citeľne sa zvýšil aj vývoz do Británie, o 10,2 %.Vývoz z Nemecka do štátov mimo EÚ sa po očistení o kalendárne a sezónne vplyvy v októbri oproti septembru znížil o 1,6 % na 61,2 miliardy eur, ale medziročne vzrástol o 15 %.," upozornili odborníci.