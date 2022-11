Export ruskej ropy do severnej Európy sa už prepadol o vyše 90 %

TASR, dnes 17:09

Tri štvrtiny ropy naloženej v ruských prístavoch v Baltickom mori teraz smerujú do Ázie.

Moskva 21. novembra (TASR) - Dva týždne predtým, ako v Európskej únii (EÚ) nadobudnú platnosť sankcie na dovoz ruskej ropy, stratila Moskva viac ako 90 % svojho trhu v severných krajinách, kam smerovali dodávky z jej baltských a arktických terminálov. TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.Rusko prepravovalo za štyri týždne do 18. novembra len 95.000 barelov (1 barel = 159 litrov) ropy denne do Rotterdamu, jeho jedinej zostávajúcej európskej destinácie pre námorné dodávky mimo oblasti Stredozemného a Čierneho mora. Ide o strmý pokles z viac ako 1,2 milióna barelov denne odosielaných do prístavov v regióne začiatkom februára. Štáty, ako Litva, Francúzsko a Nemecko, zastavili tento dovoz už pred niekoľkými mesiacmi. Poľsko nasledovalo ich príklad v septembri.Tri štvrtiny ropy naloženej v ruských prístavoch v Baltickom mori teraz smerujú do Ázie. Indické rafinérie vo veľkom nakupujú ruské barely, aby využili obdobie odkladu, ktoré ponúkli USA a Spojené kráľovstvo a očakáva sa, že ho zavedie aj EÚ. To by oslobodilo od sankcií ropu, ktorá sa naloží pred 5. decembrom, keď zákaz nadobudne účinnosť, pokiaľ bude doručená do 19. januára.Očakáva sa tiež, že krajiny skupiny G7 (sedem najbohatších ekonomík sveta) oznámia svoj cenový strop pre dodávky ruskej ropy už v stredu (23. 11.). Náklad zakúpený za ceny vyššie ako tento strop nebudú môcť prepraviť európske a britské lode a stratí aj prístup k poisteniu a ďalším službám.Celkový objem ropy prepravenej z Ruska klesol za sedem dní do 18. novembra na deväťtýždňové minimum 2,67 milióna barelov denne, zatiaľ čo menej kolísavý štvortýždňový priemer sa tiež znížil, aj keď zostal nad úrovňou 3 milióny barelov/deň, už šiesty týždeň po sebe. Pokračujúci pokles prispel k tomu, že týždenné príjmy Kremľa z obchodu s ropou dosiahli najnižšiu úroveň od začiatku januára.Objem ropy na plavidlách smerujúcich do Číny, Indie, Turecka a ďalších troch krajín, ktoré sa stali najväčšími nákupcami ruských dodávok, plus množstvá na lodiach, ktoré ešte neuviedli konečnú destináciu, vzrástli na rekordných 2,45 milióna barelov/deň v priebehu štyroch týždňov do 18. novembra.Odklonenie ruského vývozu do Ázie dáva nový dych starnúcim ropným tankerom, ktoré by inak možno smerovali do šrotu.