Google bude vyrábať smartfóny v Indii

TASR, dnes 13:07

Americká firma Micron Technology nedávno oznámila plány na zriadenie svojho prvého závodu na výrobu polovodičov v Indii.

Na archívnej snímke z 24. septembra 2019 nápis Google na budove v americkom Mountain View. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Naí Dillí 19. októbra (TASR) - Americká spoločnosť Alphabet, vlastník internetového vyhľadávača Google, plánuje vyrábať svoje smartfóny v Indii. Inteligentný telefón Pixel 8 bude k dispozícii už na budúci rok. Uviedol to vo štvrtok Rick Osterloh, viceprezident pre zariadenia a služby, na podujatí Google for India. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.Google sa tak pripojí ku globálnym technologickým firmám, ktoré budujú výrobné závody v juhoázijskej krajine. Plánuje pritom spolupracovať so zahraničnými aj domácimi výrobcami na lokálnej výrobe smartfónov.," povedal Osterloh.Žiadne detaily o tom, koľko smartfónov sa bude vyrábať v Indii alebo kde sa budú nachádzať továrne, neboli zatiaľ zverejnené.Google považuje Indiu za kľúčový trh, keďže väčšina smartfónov v krajine využíva jeho operačný systém Android. A väčšina globálnych firiem vníma Indiu za ďalšieho ťahúňa svojho rastu, vrátane výrobcu smartfónov Apple, ktorý by sa mal podľa údajov prieskumnej firmy Counterpoint podieľať 7 % na všetkých predajoch smartfónov v krajine.Americká firma Micron Technology nedávno oznámila plány na zriadenie svojho prvého závodu na výrobu polovodičov v Indii.