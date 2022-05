Dánsky tenista Rune získal prvý titul

TASR, dnes 16:03

Mníchov 1. mája (TASR) - Dánsky tenista Holger Rune získal dva dni po 19. narodeninách svoj premiérový titul na okruhu ATP. Víťazom antukového turnaja v Mníchove sa stal po tom, ako jeho súper Botic van de Zandschulp z Holandska pre zranenie skrečoval nedeľný finálový zápas za stavu 4:3 v prvom sete.Ôsmy nasadený van de Zandschulp viedol 4:1, no potom prehral dva gemy za sebou a vyžiadal si lekárske ošetrenie. Skúšal sa vrátiť do hry, no napokon musel vzdať. Podľa agentúry DPA by mali byť dôvodom jeho odstúpenia problémy v hrudnej oblasti.