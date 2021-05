Google a Facebook dostali v Rusku pokuty za nezmazanie informácií

TASR, dnes 6:13

Pokutované už boli siete Twitter a Tiktok.

Moskva 26. mája (TASR) - Súd v Moskve v utorok udelil spoločnostiam Google a Facebook pokuty za to, že neodstránili obsah, ktorý je v Rusku zákonom zakázaný, informovali agentúry TASS a Interfax.Spoločnosť Google dostala dve pokuty v celkovej výške štyri milióny rubľov (44 000 eur). Spoločnosť Facebook bola uznaná za vinnú z ôsmych narušení zákona a dostala až osem pokút v celkovej výške 26 miliónov rubľov (289 000 eur).Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov minulý piatok Facebook označil za, ktorá sa podľa neho používa aj proti Rusku.Od februára začal v Rusku platiť zákon, ktorý zaväzuje sociálne siete vyhľadávať a blokovať informácie o úradmi nepovolených zhromaždeniach. Ešte v januári začal platiť zákon, podľa ktorého sociálnym sieťam hrozia vysoké pokuty - od niekoľko stotisíc do niekoľko miliónov rubľov, ak odmietnu vymazať informácie zakázané v Rusku. Pokutované už boli siete Twitter a Tiktok, pripomína TASS.Ruské úrady v ešte januári obvinili zahraničné platformy sociálnych médií, že zasahujú do vnútorných záležitostí krajiny tým, že nezmazali výzvy na účasť na zhromaždeniach na podporu uväzneného kritika Kremľa Alexeja Navaľného, ktoré sa konali v januári a začiatkom februára vo viacerých mestách Ruska.