Google spolupracuje so spoločnosťou Samsung na platforme zariadení

Google zároveň uvoľnil testovaciu verziu Androidu 12 a aktualizoval mobilný systém používaný asi tromi miliardami zariadení, so zvýšenou kontrolou súkromia a prispôsobením.

San Francisco 19. mája (TASR) - Spoločnosti Google a Samsung oznámili, že spolupracujú na spoločnej softvérovej platforme pre inteligentné hodinky a ďalšie nositeľné zariadenia. To zvýši konkurenciu v tomto segmente trhu, kde má už dlho vedúce postavenie americký koncern Apple.Krok, ktorý oznámili obe firmy na konferencii vývojárov Google v Kalifornii, znamená, že juhokórejský výrobca elektroniky Samsung použije vo svojich nových inteligentných hodinkách Galaxy namiesto vlastnej platformy Tizen operačný systém Google Wear.,“ uviedol riaditeľ projektu Google Wear Bjorn Kilburn.Vďaka tejto spolupráci bolo podľa neho možné využiť silné stránky každého z operačných systémov a skombinovať ich. Výsledkom je rýchlejší výkon, dlhšia výdrž batérie a viac aplikácií pre hodinky. Vznikol tak "ekosystém", ktorý by mohol byť výzvou pre hodinky Apple s približne tretinovým podielom na trhu inteligentných hodiniek.Samsung v samostatnom vyhlásení uviedol, že juhokórejská spoločnosť „neustále sleduje nové spôsoby uspokojovania meniacich sa potrieb spotrebiteľov“.Toto oznámenie prišlo na výročnej konferencii vývojárov spoločnosti Google, ktorá sa koná už druhýkrát online pre pandémiu nového koronavírusu.Google na podujatí predstavil sériu aktualizácií a inovácií svojich služieb vrátane máp, vyhľadávania, nakupovania a fotografií. Ponúkol tiež letmý pohľad na svoj plánovaný vyhľadávací nástroj AI, ktorého cieľom je riešiť zložitejšie úlohy v mnohých jazykoch.Google zároveň uvoľnil testovaciu verziu Androidu 12 a aktualizoval mobilný systém používaný asi tromi miliardami zariadení, so zvýšenou kontrolou súkromia a prispôsobením.Technický gigant predstavil aj svoj nový kampus Quantum AI v Santa Barbare v Kalifornii.Výkonný riaditeľ Sundar Pichai oznámil, že v rámci snáh spoločnosti Google o udržateľnosť sa spoločnosť zameria aj na väčšie využívanie geotermálnej energie, nielen energie z vetra a slnka.