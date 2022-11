Export Hongkongu klesol minulý mesiac o vyše 10 %

TASR, dnes 14:05

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Hongkong 28. novembra (TASR) - Export tovaru z Hongkongu klesol minulý mesiac o vyše 10 % a zaznamenal druhý najvýraznejší pokles v tomto roku. Výrazne sa znížil vývoz na kľúčové trhy, ktorými sú pevninská Čína, Európa a USA. Informovali o tom servery RTTNews a tradingeconomics, ktoré zverejnili údaje hongkonského štatistického úradu.Vývoz tovarov z Hongkongu klesol v októbri medziročne o 10,4 % po poklese o 9,1 % v predchádzajúcom mesiaci. Znamená to pokles exportu šiesty mesiac v rade, pričom rozsah poklesu bol druhý najvýraznejší od začiatku roka. Najvýraznejšie klesol export tovarov z Hongkongu v auguste, keď dosiahol 14,3 %.Prudko klesol najmä export do kontinentálnej Číny, ale aj do USA či Európy. Vo všetkých prípadoch zaznamenal pokles dvojciferné hodnoty.Ešte výraznejšie než vývoz sa v októbri znížil dovoz, konkrétne o 11,9 %. Aj v tomto prípade sa pokles prehĺbil, keď v septembri predstavoval 7,8 %.V dôsledku vývoja v oblasti dovozu a vývozu zaznamenal Hongkong zníženie obchodného deficitu. Zatiaľ čo v októbri 2021 dosiahol 30,46 miliardy hongkonských dolárov (3,76 miliardy eur), v októbri tohto roka predstavoval 20,87 miliardy HKD. V septembri schodok dosiahol 44,92 miliardy HKD.(1 EUR = 8,1084 HKD)