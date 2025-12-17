Export Japonska zaznamenal prvý rast do USA za osem mesiacov
TASR, dnes 9:56
Celkový vývoz Japonska vzrástol v novembri medziročne o 6,1 % po októbrovom raste na úrovni 3,6 %. To je omnoho výraznejšie tempo rastu, než predpokladali ekonómovia. Tí počítali s rastom o 4,8 %.
Pozitívne čísla zaznamenalo Japonsko v oblasti exportu do USA. Ten sa v novembri zvýšil o 8,8 %, čo bol zároveň prvý medziročný rast od marca tohto roka. „Zdá sa, že export automobilov sa zotavuje rýchlejšie, než sa čakalo. Prispeli k tomu nižšie americké clá, čiastočne však pomohol aj slabší jen,“ povedal Koki Akimoto, ekonóm z Daiwa Institute of Research.
Vzrástol aj dovoz do Japonska, avšak v menšej miere než vývoz. Dovoz sa zvýšil medziročne o 1,3 % a rástol tak miernejšie, než predpokladali analytici. Tí očakávali rast dovozu o 2,5 %.
Výsledkom bol obchodný prebytok Japonska na úrovni 322,3 miliardy jenov (1,77 miliardy eur). To je podstatne lepší výsledok než predstavovali očakávania ekonómov, ktorí počítali s prebytkom iba na úrovni 71,2 miliardy jenov.
(1 EUR = 182,07 JPY)
