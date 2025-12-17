TERAZ Ekonomika Navi
Export Japonska zaznamenal prvý rast do USA za osem mesiacov

TASR, dnes 9:56

Celkový vývoz Japonska vzrástol v novembri medziročne o 6,1 % po októbrovom raste na úrovni 3,6 %. To je omnoho výraznejšie tempo rastu, než predpokladali ekonómovia. Tí počítali s rastom o 4,8 %.

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Slavomír Gregorík
Tokio 17. decembra (TASR) - Export Japonska vzrástol v novembri tretí mesiac v rade, pričom vývoz do Spojených štátov zaznamenal prvé zotavenie za osem mesiacov. Poukázali na to v stredu zverejnené vládne údaje, ktoré priniesla agentúra Reuters.

Pozitívne čísla zaznamenalo Japonsko v oblasti exportu do USA. Ten sa v novembri zvýšil o 8,8 %, čo bol zároveň prvý medziročný rast od marca tohto roka. „Zdá sa, že export automobilov sa zotavuje rýchlejšie, než sa čakalo. Prispeli k tomu nižšie americké clá, čiastočne však pomohol aj slabší jen,“ povedal Koki Akimoto, ekonóm z Daiwa Institute of Research.

Vzrástol aj dovoz do Japonska, avšak v menšej miere než vývoz. Dovoz sa zvýšil medziročne o 1,3 % a rástol tak miernejšie, než predpokladali analytici. Tí očakávali rast dovozu o 2,5 %.

Výsledkom bol obchodný prebytok Japonska na úrovni 322,3 miliardy jenov (1,77 miliardy eur). To je podstatne lepší výsledok než predstavovali očakávania ekonómov, ktorí počítali s prebytkom iba na úrovni 71,2 miliardy jenov.

(1 EUR = 182,07 JPY)



