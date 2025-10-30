TERAZ Ekonomika Navi
štvrtok 30. október 2025 Výročie Deklarácie slovenského národa
Bratislava 15°C Iné mestá »
Ekonomika

Export ruskej ropy je zatiaľ stabilný

TASR, dnes 15:45

Zdroje z ropného trhu uviedli, že podľa nich sa predaj ruskej ropy presunie na sprostredkovateľov a obchodné spoločnosti.

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Henrich Mišovič
Moskva 30. októbra (TASR) - Nové sankcie, ktoré zaviedli USA a Európska únia voči Rusku a jeho ropným koncernom Rosnefť a Lukoil, sa zatiaľ na exporte ropy z prístavov na západe Ruska neprejavili. Poukázali na to zdroje z ropného trhu a údaje spoločnosti LSEG. Informovala o tom agentúra Reuters.

Napriek problémom v dôsledku nepriaznivého počasia a tlaku západných sankcií by Rusko malo za október vyviezť zo svojich západných prístavov Primorsk, Usť-Luga a Novorossijsk zhruba 2,33 milióna barelov denne (1 barel = 159 litrov). To je v súlade s revidovaným mesačným programom Ruska v oblasti vývozu ropy, uviedli zdroje a dáta LSEG.

Práve západné prístavy Ruska sú v dôsledku sankcií pod rastúcim tlakom, keďže ropa Urals, vyvážaná cez tieto prístavy, smeruje do Indie a Turecka. Od týchto krajín sa však očakáva, že sa prispôsobia novým sankciám západných štátov na ruský ropný sektor.

USA stanovili 21. november ako posledný termín na ukončenie kontraktov s ruskými koncernami Rosnefť a Lukoil. Vzhľadom na to, že plavba tankerov z ruských baltských prístavov do Indie trvá približne štyri týždne, ropa naložená v prístavoch v tomto období tak dorazí k indickým kupcom pravdepodobne po stanovenom termíne. To zvyšuje logistické aj finančné riziká.

„Všetko, čo sa v Primorsku naloží teraz, pricestuje do Indie po 21. novembri,“ uviedol jeden zo zdrojov z ropného trhu. Dodal, že to môže robiť problémy bankám pri platbách za dodávky tejto ropy, pričom poukázal na fakt, že ruskí predajcovia nechcú byť platení v rupiách.

Zdroje z ropného trhu uviedli, že podľa nich sa predaj ruskej ropy presunie na sprostredkovateľov a obchodné spoločnosti. To bude pre predajcov znamenať vyššie náklady, môže však kupcov ochrániť pred rizikami vyplývajúcimi zo sankcií.





Upozorni na chybu Pošli emailom
Zdielať článok na FacebookPáči sa mi TERAZ.SK na facebooku
Staňte sa fanúšikom a sledujte dôležité správy priamo na FB

Viac článkov na tému:

Najnovšie články v rubrike

dnes 16:58

Inflácia v Nemecku sa v októbri spomalila
Medziročná miera inflácie dosiahla v Nemecku v októbri podľa predbežných údajov Destatisu 2,3 %.

sk
dnes 16:28

ECB ponechala úrokové sadzby na nezmenenej úrovni
Rozhodnutie padlo na netradičnom zasadnutí Rady guvernérov ECB vo Florencii.

sk
dnes 16:26

Ryanair bude od marca 2026 lietať z Košíc do šiestich destinácií
Košický samosprávny kraj (KSK) má podľa jeho predsedu Rastislava Trnku s Letiskom Košice podpísané memorandum o spolupráci.

sk

Najčítanejšie Ekonomika
1

Nový Kaufland v Košiciach sa čoskoro otvára, vidíme sa pri nákupoch?

2

D. Saková: Systém energopomoci je pripravený

3

Prieskum: Tretina ľudí nemá úspory,iba 8% má ušetrených cez 20.000 eur

4

Chcú odpredať areál Železničnej polikliniky v Žiline za 2,6 mil. eur

5

Prieskum: Ľudí sa pýtali, či by odsúhlasili zákaz chovu rýchlokurčiat

6

Kaufland v Košiciach otvoril modernú predajňu so zelenou strechou

7

Na čo míňajú Poliaci viac ako na nákup potrieb pre deti?

http://www1.teraz.sk/usercontent/photos/3/0/1/3-301d62ed552a2cb89fc2630df5fc2310fa5131ad.jpg

TERAZ nové správy
17:07

Brezno robí opatrenia, stav oporného múru na sídlisku sa zhoršil

17:03

Svetovú atletiku obrali vlastní zamestnanci o 1,5 milióna eur

17:01

Axios:USA chcú čoskoro predstaviť návrh o medzinárodných silách v Gaze

16:58

Inflácia v Nemecku sa v októbri spomalila

16:41

Poisťovňa Dôvera: Úhrada liečby cystickej fibrózy má našu podporu

16:37

Na Bratislavskom hrade otvorili výstavu Modré noci Jána Kňazovica

16:37

Spizzirri a Maestrelli postúpili do štvrťfinále

Viac >

Téma TASR

Zdravie
tento týždeň
Zdravie

Foto dňa 30. októbra 2025
Letecký pohľad na čiastočne zaplavenú dedinu Blatten po nedávnych snehových zrážkach, päť mesiacov po tom, čo zosuv pôdy zničil dedinu Blatten vo švajčiarskych Alpách 28. októbra 2025.Záplavy v Alpách



Používaním stránok TERAZ.SK súhlasíte s používaním cookies, ktoré slúžia na zlepšenie kvality nášho obsahu.

Viac