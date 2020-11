Export švajčiarskych hodiniek klesá

TASR, dnes 15:08

Bern 19. novembra (TASR) - Export švajčiarskych hodiniek pokračoval minulý mesiac v poklese, jeho tempo však bolo najmiernejšie za posledných deväť mesiacov. Na druhej strane, ďalší pokles znamená, že za celý rok 2020 by mal vývoz švajčiarskych hodiniek zaznamenať najväčší pokles za posledných 80 rokov.Podľa Federácie švajčiarskych výrobcov hodiniek, na ktorú sa odvolala agentúra Bloomberg, dosiahol vývoz za mesiac október 1,9 miliardy švajčiarskych frankov (1,76 miliardy eur). Medziročne to predstavuje pokles o 7,1 %, čo je najmiernejší pokles od januára.K zmierneniu poklesu prispela Čína, kde dopyt po švajčiarskych hodinkách vzrástol o viac než 15 %. Na druhej strane, európske trhy sa stále nezotavili. Najväčší prepad zaznamenali Francúzsko (-38,6 %), Španielsko (-27,6 %) a Taliansko, kde dopyt po hodinkách zo Švajčiarska klesol o 25,5 %. Výrazný pokles zaznamenala aj najväčšia európska ekonomika, Nemecko, a to na úrovni 17,3 %.Napriek tomu, že októbrový výsledok predstavuje najslabší pokles exportu od januára tohto roka, za 10 mesiacov klesol vývoz o takmer 26 %. To je najvýraznejší pokles za posledných 80 rokov a k rovnakému rozsahu poklesu smeruje export švajčiarskych hodiniek aj za celý rok 2020. Dôvodom je prepad turizmu v dôsledku pandémie nového koronavírusu, čo viedlo k zníženiu dopytu po luxusných produktoch.(1 EUR = 1,0812 CHF)