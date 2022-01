Google a Facebook dostali vo Francúzsku pokutu za cookies

TASR, dnes 13:34

Podľa úradu obe spoločnosti dostali tri mesiace na to, aby splnili jeho príkazy, inak budú čeliť dodatočnej pokute vo výške 100.000 eur za každý deň omeškania.

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Paríž 6. januára (TASR) - Francúzsky úrad na ochranu osobných údajov CNIL vo štvrtok oznámil, že udelil rekordnú pokutu 150 miliónov eur materskej spoločnosti internetového vyhľadávača Google - Alphabet, za to, že užívateľom internetu sťažil odmietnutie tzv. cookies, ktoré umožňujú personalizáciu zobrazovaného obsahu. Z rovnakého dôvodu dostala pokutu aj spoločnosť Facebook Meta, a to vo výške 60 miliónov eur, uviedol CNIL.," uviedol vo vyhlásení dozorný orgán s odvolaním sa na platformu Google na streamovanie videa.Podľa úradu obe spoločnosti dostali tri mesiace na to, aby splnili jeho príkazy, inak budú čeliť dodatočnej pokute vo výške 100.000 eur za každý deň omeškania. Medzi povinnosť Googlu a Facebooku patrí aj poskytnúť francúzskym užívateľom internetu jednoduchšie nástroje na odmietnutie iných ako nevyhnutných cookies.CNIL skonštatoval, že zatiaľ čo na jednej strane Google a Facebook zaviedli virtuálne tlačidlo, ktoré umožňuje okamžité prijatie súborov cookies, na ich rovnako ľahké odmietnutie neexistuje žiadny ekvivalent." uviedol hovorca Google.Facebook na žiadosť o komentár zatiaľ neodpovedal.