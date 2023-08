Rune by chcel nastúpiť v miešanej štvorhre na OH s Wozniackou

TASR, dnes 9:12

Ilustračná snímka. Foto: TASR Foto: TASR

Kodaň 7. augusta (TASR) – Dánsky tenista Holger Rune by chcel nastúpiť v miešanej štvorhre na OH v Paríži spolu s krajankou Caroline Wozniackou. Tú čaká v utorok návrat na kurt po vyše tri a pol roku, na turnaji v Montreale nastúpi v prvom kole proti austrálskej kvalifikantke Kimberly Birrelovej.Rune sa tento rok prebojoval do štvrťfinále Wimbledonu, kde podľahol neskoršiemu víťazovi turnaja Carlosovi Alcarazovi zo Španielska. "," povedal šiesty najlepší hráč svetového rebríčka pre agentúru AFP. S Wozniackou absolvoval pred pár dňami tréning.," dodal Rune a priznal aj nervozitu zo strany svojej krajanky: "."Tridsaťtriročná Dánka je niekdajšia líderka rebríčka WTA a šampiónka grandslamového Australian Open z roku 2018. S profesionálnou kariérou skončila pre reumatoidnú artritídu. V júni uviedla, že jej ochorenie ustúpilo do remisie, no nedokáže povedať, ako dlho bude môcť hrať na najvyššej úrovni. "," povedala deň pred svojím návratom na dvorce. Naposledy nastúpila v treťom kole Australian Open 2020 proti Tunisanke Ons Jabeurovej.," dodala Wozniacka.