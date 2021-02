Google bude platiť médiám v rámci služby News Showcase

TASR, dnes 13:53

Služba je zatiaľ dostupná iba pre niektoré trhy.

Vyhľadávač Google, foto z archívu. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Dublin 23. februára (TASR) - Viac než 300 médií z Európy a celkovo vyše 500 z celého sveta dosiaľ podpísalo zmluvy so spoločnosťou Google o poskytovaní svojho obsahu prostredníctvom služby Google News Showcase, za ktorý sa im internetová spoločnosť zaviazala platiť. V programe sú médiá napríklad z Nemecka, Británie, ale i Českej republiky, informovala spoločnosť Google na twitterovom účte svojej európskej pobočky a tiež na svojom blogu.Spoločnosť neuviedla podrobnosti o krajinách a médiách, s ktorými prebiehajú rokovania. Služba je zatiaľ dostupná iba pre niektoré trhy.Prvým globálnym partnerom služby fungujúcej v rámci aplikácie Správy Google sa stala v priebehu tohto mesiaca agentúra Reuters. V Británii služba poskytuje články popredných celoštátnych i lokálnych denníkov, z Francúzska sú partnermi denníky ako Le Monde, Le Figaro a Libération. Na projekte sa zúčastňujú aj médiá z Brazílie, Argentíny a Austrálie, kde už služba funguje.Partnerské médiá samy vyberajú články do služby News Showcase a od Googlu majú za to dostávať pevné mesačné platby. V niektorých prípadoch budú mať čitatelia voľný prístup aj do bežne spoplatnených článkov. Google pripomína, že po kliknutí na odkaz článku sa zobrazia priamo stránky daných médií, čo im umožní mať aj príjmy z reklamy súvisiace s počtom návštevníkov.