Export čínskych áut v máji medziročne stúpol o 73 %
TASR, dnes 12:03
Vývoz čínskych úplne elektrických vozidiel a plug-in hybridov sa v máji medziročne viac ako zdvojnásobil na približne 435.000 kusov. Čínski výrobcovia automobilov zintenzívňujú svoju expanziu do zahraničia v čase, keď domáci dopyt v Číne je pod tlakom, čiastočne pre zníženie vládnych subvencií na nákupy elektromobilov.
Predaj osobných automobilov na čínskom domácom trhu v máji medziročne klesol o 23,4 % na 1,44 milióna vozidiel, uviedla CAAM. Išlo už o siedmy mesiac medziročného poklesu odbytu áut v Číne. Predaj automobilov so spaľovacími motormi sa v krajine v máji medziročne znížil takmer o 42 %.
Analytici spoločnosti UBS očakávajú, že vývoz osobných áut z Číny za celý tento rok vzrastie o približne 40 %, pričom export elektromobilov sa pravdepodobne zvýši o zhruba 80 %. „Vysoké ceny ropy sa určite premietajú do vyššieho záujmu o elektromobily,“ povedal Paul Gong z UBS. Analytička spoločnosti S&P Global Ratings Claire Yuanová očakáva, že vývoz osobných automobilov z Číny v tomto roku stúpne o 30 % až 50 %.
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