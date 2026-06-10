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Ekonomika

Export čínskych áut v máji medziročne stúpol o 73 %

TASR, dnes 12:03

Analytici spoločnosti UBS očakávajú, že vývoz osobných áut z Číny za celý tento rok vzrastie o približne 40 %, pričom export elektromobilov sa pravdepodobne zvýši o zhruba 80 %.

Ilustračné foto. Foto: TASR – Milan Kapusta
Peking 10. júna (TASR) - Vývoz osobných automobilov z Číny v máji medziročne vzrástol o 73 % na približne 809.000 vozidiel. Vyššie ceny benzínu a nafty v dôsledku vojny v Iráne totiž zvýšili záujem o elektrické vozidlá. Uviedla to v stredu Čínska asociácia výrobcov automobilov (CAAM). TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP.

Vývoz čínskych úplne elektrických vozidiel a plug-in hybridov sa v máji medziročne viac ako zdvojnásobil na približne 435.000 kusov. Čínski výrobcovia automobilov zintenzívňujú svoju expanziu do zahraničia v čase, keď domáci dopyt v Číne je pod tlakom, čiastočne pre zníženie vládnych subvencií na nákupy elektromobilov.

Predaj osobných automobilov na čínskom domácom trhu v máji medziročne klesol o 23,4 % na 1,44 milióna vozidiel, uviedla CAAM. Išlo už o siedmy mesiac medziročného poklesu odbytu áut v Číne. Predaj automobilov so spaľovacími motormi sa v krajine v máji medziročne znížil takmer o 42 %.

Analytici spoločnosti UBS očakávajú, že vývoz osobných áut z Číny za celý tento rok vzrastie o približne 40 %, pričom export elektromobilov sa pravdepodobne zvýši o zhruba 80 %. „Vysoké ceny ropy sa určite premietajú do vyššieho záujmu o elektromobily,“ povedal Paul Gong z UBS. Analytička spoločnosti S&P Global Ratings Claire Yuanová očakáva, že vývoz osobných automobilov z Číny v tomto roku stúpne o 30 % až 50 %.



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