Export nafty z Číny vyskočil o viac než polovicu

TASR, dnes 12:48

Od začiatku roka sa objem vývozu zvýšil medziročne zhruba trojnásobne.

Peking 18. septembra (TASR) - Čína vyviezla minulý mesiac viac než 1,2 milióna ton nafty. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka to predstavuje rast o vyše 50 % a od začiatku roka sa objem vývozu zvýšil medziročne zhruba trojnásobne. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters, ktorá zverejnila najnovšie údaje čínskej colnej správy.V auguste exportovala Čína celkovo 1,26 milióna ton nafty, o 51,5 % viac než v auguste minulého roka. Čo sa týka obdobia od januára do konca augusta, objem vývozu sa oproti rovnakému obdobiu roka 2022 zvýšil až o 197,2 %.Pod prudký rast exportu sa podpísal slabý dopyt na domácom trhu. Ten síce medziročne tiež vzrástol, avšak iba minimálne, čo do veľkej miery ovplyvnili otrasy na trhu nehnuteľností. Čínske rafinérie tak presunuli svoju pozornosť na zahraničie.Výrazne vzrástol aj vývoz benzínu, aj keď v menšej miere, než to bolo v prípade nafty. Oproti augustu minulého roka sa zvýšil o 23,7 % na 1,38 milióna ton. Rast zaznamenal aj export leteckého paliva. Export tejto suroviny dosiahol minulý mesiac 1,55 milióna ton, čo je o 98,1 % viac než v auguste 2022.Čínska colná správa v pondelok zverejnila aj údaje o dovoze skvapalneného zemného plynu (LNG) do Číny. Najväčšia ázijská ekonomika doviezla v auguste 6,3 milióna ton LNG, čo medziročne predstavuje rast o 34,1 %.