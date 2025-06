Export Nemecka klesol v apríli omnoho výraznejšie, než sa čakalo

TASR, dnes 10:35

Ilustračná snímka. Foto: TASR Foto: TASR

Wiesbaden 6. júna (TASR) - Export Nemecka zaznamenal v apríli takmer dvojpercentný medzimesačný pokles a výrazne tak prekonal očakávania ekonómov. Tí s návratom k poklesu po marcovom raste počítali, očakávali však, že bude zhruba trojnásobne miernejší, než ukázali oficiálne údaje. Informoval o tom portál tradingeconomics, ktorý zverejnil nové dáta nemeckého štatistického úradu Destatis.Vývoz Nemecka klesol v apríli oproti marcu o 1,7 % na 131,1 miliardy eur po marcovom raste o 1,2 %. To znamená najslabší export za tri mesiace a zároveň omnoho horšie výsledky, než predpokladali ekonómovia. Tí počítali s poklesom iba o 0,5 %.Výrazne sa znížil export do USA, čo je dôsledok americkej colnej politiky. Pokles vývozu dosiahol 10,5 %. Znížil sa však aj export do Číny, ako aj do Británie. V prvom prípade dosiahol 5,9 % a v druhom 2,1 %.Naopak, nemecký vývoz do ďalších krajín Európskej únie zaznamenal rast o 0,9 %, k čomu prispeli najmä štáty mimo eurozóny. Na tieto trhy sa export Nemecka zvýšil v apríli o 1,8 %. Rástol aj vývoz do štátov menovej únie, avšak iba o 0,5 %.Za prvé štyri mesiace tohto roka dosiahla hodnota nemeckého exportu 525,5 miliardy eur. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka to znamená zvýšene o 0,2 %.