Export Nemecka v apríli nečakane vzrástol

TASR, dnes 9:18

Najvýraznejšie sa zvýšil export do Číny, a to o 10,1 %. Do Spojených štátov zvýšilo Nemecko vývoz o 4,7 % a do Európskej únie o 4,5 %, uviedol Destatis.

Vývoz z Nemecka vzrástol v apríli oproti marcu o 1,2 %. Analytici oslovení agentúrou Reuters pritom počítali s poklesom exportu, a to o 2,5 %. Naopak, dovoz v porovnaní s marcom klesol o 1,7 %, zatiaľ čo analytici počítali s poklesom o 1 %.



Najvýraznejšie sa zvýšil export do Číny, a to o 10,1 %. Do Spojených štátov zvýšilo Nemecko vývoz o 4,7 % a do Európskej únie o 4,5 %, uviedol Destatis.



Nemecký obchodný prebytok dosiahol v apríli 18,4 miliardy eur. Na porovnanie, v marci predstavoval 14,9 miliardy eur.



Napriek aprílovému zvýšeniu exportu analytici upozorňujú, že vyhliadky sú naďalej neisté. Súčasný rast vývozu do Číny je dočasný a očakáva sa, že postupom času sa bude zmierňovať, uviedol Carsten Brzeski z ING, pričom dodal, že na export do najväčšej ázijskej ekonomiky budú vplývať aj geopolitické zmeny.

