Export Nemecka v marci klesol, tempo poklesu dovozu bolo výraznejšie

TASR, dnes 10:43

Výsledkom bol rast obchodného prebytku na najvyššiu hodnotu za viac než dva roky.

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Wiesbaden 4. mája (TASR) - Export Nemecka zaznamenal v marci pokles, tempo poklesu dovozu však bolo výraznejšie. Výsledkom bol rast obchodného prebytku na najvyššiu hodnotu za viac než dva roky. Poukázali na to vo štvrtok zverejnené údaje nemeckého štatistického úradu Destatis. Informoval o tom portál tradingeconomics.Export Nemecka klesol v marci oproti februáru o 5,2 % a dosiahol trojmesačné minimum 129,7 miliardy eur. Výrazne klesol vývoz do krajín mimo Európskej únie, najmä do USA a do Číny. Naopak, export do Británie sa zvýšil.Dovoz však klesol ešte výraznejšie, a to o 6,4 % na 14-mesačné minimum 113 miliárd eur. Očakával sa pritom pokles dovozu iba o 1,7 %. Výsledkom je obchodný prebytok na úrovni 16,7 miliardy eur, čo znamená najvyšší obchodný prebytok Nemecka od februára 2021.