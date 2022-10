Export obilia z Ukrajiny sa takmer vrátil na predvojnovú úroveň

TASR, dnes 15:52

Vývoz obilia v prvých sedemnástich dňoch októbra bol len o 2,4 % nižší v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka

Kyjev 17. októbra (TASR) - Ukrajinský export obilia sa v októbri takmer vrátil na úrovne spred vojny. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.Vývoz obilia v prvých sedemnástich dňoch októbra bol len o 2,4 % nižší v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka, a to aj napriek uzavretiu viacerých morských prístavov a ruskej invázii, uviedlo ukrajinské ministerstvo poľnohospodárstva.Ukrajinský export obilia sa od februára, keď sa z dôvodu ruského útoku uzavreli ukrajinské čiernomorské prístavy, výrazne znížil, čo spôsobilo prudký nárast globálnych cien potravín a zvýšilo strach z nedostatku potravín v Afrike a na Blízkom východe.Tri čiernomorské prístavy sa odblokovali koncom júla vďaka dohode medzi Moskvou a Kyjevom, ktorú sprostredkovala Organizácia spojených národov (OSN) a Turecko.Podľa údajov ministerstva poľnohospodárstva Ukrajina zatiaľ v októbri vyviezla 2,12 milióna ton obilia po 2,17 milióna ton v rovnakom období pred rokom. Väčšina pripadala na kukuricu a pšenicu.Ukrajina zatiaľ v prebiehajúcej sezóne trvajúcej od júla 2022 do júna 2023 exportovala 10,8 milióna ton obilia oproti 16,5 milióna ton v rovnakom období minulej sezóny 2021/2022. To zahŕňalo 3,99 milióna ton pšenice, 5,88 milióna ton kukurice a 896.000 ton jačmeňa.