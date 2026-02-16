Export ruskej ropy do Číny smeruje za február k novému rekordu
TASR, dnes 17:09
Podľa prvých odhadov Vortexa Analytics dosiahne export ruskej ropy do Číny tento mesiac rekordných 2,07 milióna barelov (1 barel = 159 litrov) denne. V prvom mesiaci roka to bolo 1,7 milióna barelov/deň. Konkurenčná spoločnosť Kpler odhaduje vývoz ruskej ropy do Číny vo februári na 2,083 milióna barelov denne. Dôvodom je, že nezávislé čínske rafinérie využili výrazné zľavy pri ruskej rope po tom, ako India znížila dovoz suroviny z Ruska.
Ešte v jesenných mesiacoch minulého roka bola najväčším dovozcom ruskej ropy prepravovanej po mori India, od novembra ju však na tejto pozícii nahradila Čína. India totiž obmedzila dovoz po uvalení ďalších sankcií na Rusko a najmä po tlaku USA, ktoré za ústup od nákupu ruskej ropy ponúkli Indii zníženie dovozných ciel. V decembri klesol dovoz ruskej ropy do Indie na dvojročné minimum.
To viedlo k zníženiu ceny ruských dodávok, čo využili nezávislé čínske rafinérie známe pod označením „teapots“. Tie sú najväčšími dovozcami ropy z Ruska a momentálne aj z Iránu.
