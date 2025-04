Export švajčiarskych hodiniek do USA vzrástol v marci o takmer 14 %

TASR, dnes 17:42

Export hodiniek zo Švajčiarska do USA vzrástol v marci medziročne o 13,7 %, uviedla koncom tohto týždňa Federácia švajčiarskych výrobcov hodiniek.

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Colný úrad Trnava Foto: TASR - Colný úrad Trnava

Zürich 19. apríla (TASR) - Vývoz švajčiarskych hodiniek na kľúčový americký trh vzrástol v marci o takmer 14 %. Podľa ekonómov je za tým podľa všetkého úsilie amerického maloobchodu doviezť čo najviac tovaru ešte pred tým, než začiatkom apríla prezident USA Donald Trump oznámil rozsiahle dovozné clá voči desiatkam krajín. Informovala o tom agentúra Reuters.Analytici upozornili, že práve švajčiarski výrobcovia hodiniek budú patriť medzi najviac poškodených americkými clami. Voči Švajčiarsku zaviedol Trump 31-percentné recipročné clá. Tie síce krátko po ich uvalení pozastavil na 90 dní, plošné clá vo výške 10 %, ktoré vstúpili do platnosti 5. apríla, však ponechal.Export hodiniek zo Švajčiarska do USA vzrástol v marci medziročne o 13,7 %, uviedla koncom tohto týždňa Federácia švajčiarskych výrobcov hodiniek. Znamená to výrazný obrat po tom, ako vo februári ich export na americký trh klesol o 6,7 %. Práve rast exportu v tomto segmente prispel k rastu celkového švajčiarskeho vývozu za mesiac marec o 1,5 % na 2,38 miliardy švajčiarskych frankov (2,56 miliardy eur).uviedol analytik banky Vontobel Jean-Philippe Bertschy. Spojené štáty sú najväčším trhom pre švajčiarsky sektor hodiniek od roku 2011. Vtedy USA v tomto rebríčku preskočili Hongkong a Čínu, ktoré boli do spomínaného roka dlhodobo najväčšími dovozcami hodiniek zo Švajčiarska.(1 EUR = 0,9291 CHF)