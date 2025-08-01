TERAZ Ekonomika Navi
Export z Číny a jej obchodný prebytok v júli vzrástli

TASR, dnes 8:21

Podľa colných údajov sa obchodný prebytok Číny v júli 2025 zvýšil na 98,24 miliardy USD (84,66 miliardy eur) z 85,27 miliardy USD v rovnakom mesiaci predchádzajúceho roka.

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP
Peking 7. augusta (TASR) - Obchodný prebytok Číny v júli 2025 medziročne vzrástol vďaka exportu, ktorý prekonal prognózy, keďže firmy využili krehké colné prímerie medzi Pekingom a Washingtonom na prepravu tovaru predtým, ako nadobudnú účinnosť prísnejšie americké clá. TASR o tom informuje na základe správ Reuters a RTTNews.

Podľa colných údajov sa obchodný prebytok Číny v júli 2025 zvýšil na 98,24 miliardy USD (84,66 miliardy eur) z 85,27 miliardy USD v rovnakom mesiaci predchádzajúceho roka. Bol však nižší než 114,77 miliardy USD v júni 2025 a zaostal aj za odhadmi analytikov, ktorí očakávali v júli prebytok 105 miliárd USD.

Colné údaje ďalej ukázali, že vývoz z Číny v júli medziročne vzrástol o 7,2 % na 321,8 miliardy USD. To bol väčší nárast než o 5,4 %, s ktorými počítali analytici, aj ako júnových 5,8 %. Júlový rast exportu bol najrýchlejší od apríla.

Aj dovoz v júli vzrástol, a to o 4,1 % na päťmesačné maximum 223,5 miliardy USD, zatiaľ čo analytici očakávali, že klesne o 1 % po zvýšení o 1,1 % v predchádzajúcom mesiaci. Júl bol už druhý mesiac v rade, keď import vzrástol, čo odráža snahy Pekingu podporiť domáci dopyt.

Politicky citlivý obchodný prebytok Číny s USA klesol v júli na 23,74 miliardy USD z 26,57 miliardy USD v júni, pričom vývoz do Spojených štátov sa znížil o 21,7 % a dovoz o 18,9 %.

Trump v utorok (5. 8.) povedal, že USA sú blízko k obchodnej dohode s Čínou a že sa so svojím čínskym náprotivkom Si Ťin-pchingom stretne pred koncom roka, ak sa dve najväčšie ekonomiky sveta dohodnú.

Analytici však očakávajú len malé zmiernenie obchodného tlaku na Čínu. Rast exportu sa v druhej polovici roka sa pravdepodobne prudko spomalí, keďže ho ovplyvnia pretrvávajúce vysoké clá, obnovené zásahy prezidenta Trumpa a zhoršujúce sa vzťahy s Európskou úniou (EÚ) za štátnu podporu Pekingu čínskym výrobcom, ktorí potom zaplavujú trhy v zahraničí lacným tovarom.

(1 EUR = 1,1604 USD)





