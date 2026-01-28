Exportéri: Dohoda medzi EÚ a Indiou môže pomôcť domácim automobilkám
TASR, dnes 11:25
„Po dohode s Mercosurom je dohoda s Indiou ďalším jasným signálom, že Európska únia aktívne hľadá nové, perspektívne trhy a nechce zostať závislá len od tradičných obchodných partnerov,“ uviedol Blaškovitš. Ide podľa neho o najvýznamnejší obchodný krok EÚ, ktorý posilňuje strategickú autonómiu v čase rastúcej geopolitickej neistoty a napätých transatlantických vzťahov.
India je populačne najväčší trh na svete a v súčasnosti s väčším rastovým potenciálom ako Čína. Zníženie ciel na automobily môže podľa Blaškovitša slovenským výrobcom a subdodávateľom otvoriť nové exportné príležitosti. „Pre Slovensko nejde o abstraktnú geopolitiku, ale o konkrétne pracovné miesta, investície a rast exportu,“ zdôraznil.
