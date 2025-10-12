TERAZ Ekonomika Navi
Export Číny vzrástol v septembri výrazným tempom

TASR, dnes 8:59

Vývoz Číny vzrástol v septembri medziročne o 8,3 %, uviedla v pondelok čínska colná správa.

Ilustračná snímka. Foto: TASR
Peking 13. októbra (TASR) - Export Číny pokračoval v septembri v raste, navyše, tempo rastu bolo takmer dvojnásobne výraznejšie než v predchádzajúcom mesiaci a najvyššie za pol roka. Vývoj exportu do veľkej miery ovplyvnil fakt, že čínske firmy si rýchlo našli nových odberateľov po tom, ako americký prezident Donald Trump začal zavádzať voči jednotlivým krajinám vysoké dovozné clá. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.

Vývoz Číny vzrástol v septembri medziročne o 8,3 %, uviedla v pondelok čínska colná správa. Na porovnanie, v auguste sa export zvýšil o 4,4 %. Údaje boli omnoho lepšie, než predpokladali ekonómovia oslovení agentúrou Reuters. Tí očakávali zrýchlenie rastu exportu na 6 %.

Podstatne výraznejšie však vzrástol aj dovoz. Zatiaľ čo v auguste medziročné tempo rastu dovozu dosiahlo 1,3 %, v septembri vzrástol o 7,4 %. Aj v tomto prípade výsledky prekonali očakávania analytikov, ktorí počítali so zrýchlením rastu dovozu iba na 1,5 %.

Rast exportu tak bol najvýraznejší od marca tohto roka. V prípade dovozu to bolo zasa najvyššie tempo rastu od apríla minulého roka.

„Čínske firmy aktívne vstupujú na nové trhy, keďže môžu ponúknuť cenovo výhodné produkty,“ povedal ekonóm z Economist Intelligence Unit v Pekingu Su Ťian-čchen s tým, že Spojené štáty sa na čínskom priamom exporte podieľajú v súčasnosti menej než 10 %. Upozornil, že Trumpom oznámené nové 100-percentné clá nepochybne zvýšia tlak na čínsky vývoz, ich vplyv však nebude taký výrazný ako vplyv ciel v minulosti.

Čínska vláda sa spolieha na domáce firmy, ktoré postupne zvyšujú vývoz do štátov v Ázii, Afrike a Latinskej Amerike, že pomôžu kompenzovať obmedzenia na americkom trhu a udržať čínsku ekonomiku na ceste k rastovému cieľu. Ten čínska vláda na tento rok stanovila na úrovni zhruba 5 %. Napríklad vývoz Číny na trh regionálneho rivala Indie dosiahol už v auguste historické maximum a export do Afriky a krajín juhovýchodnej Ázie smeruje za celý rok k rekordným hodnotám.

V septembri však okrem exportu výrazne vzrástol aj dovoz, čo sa odrazilo na vývoji obchodného prebytku. Ten klesol v septembri na 90,45 miliardy USD (78,19 miliardy eur) zo 102,33 miliardy USD v predchádzajúcom mesiaci. Výsledok zaostal aj za očakávaniami analytikov. Tí počítali s poklesom prebytku na v priemere 98,96 miliardy USD.

(1 EUR = 1,1568 USD)







