Export Číny vzrástol v septembri výrazným tempom
TASR, dnes 8:59
Vývoz Číny vzrástol v septembri medziročne o 8,3 %, uviedla v pondelok čínska colná správa. Na porovnanie, v auguste sa export zvýšil o 4,4 %. Údaje boli omnoho lepšie, než predpokladali ekonómovia oslovení agentúrou Reuters. Tí očakávali zrýchlenie rastu exportu na 6 %.
Podstatne výraznejšie však vzrástol aj dovoz. Zatiaľ čo v auguste medziročné tempo rastu dovozu dosiahlo 1,3 %, v septembri vzrástol o 7,4 %. Aj v tomto prípade výsledky prekonali očakávania analytikov, ktorí počítali so zrýchlením rastu dovozu iba na 1,5 %.
Rast exportu tak bol najvýraznejší od marca tohto roka. V prípade dovozu to bolo zasa najvyššie tempo rastu od apríla minulého roka.
„Čínske firmy aktívne vstupujú na nové trhy, keďže môžu ponúknuť cenovo výhodné produkty,“ povedal ekonóm z Economist Intelligence Unit v Pekingu Su Ťian-čchen s tým, že Spojené štáty sa na čínskom priamom exporte podieľajú v súčasnosti menej než 10 %. Upozornil, že Trumpom oznámené nové 100-percentné clá nepochybne zvýšia tlak na čínsky vývoz, ich vplyv však nebude taký výrazný ako vplyv ciel v minulosti.
Čínska vláda sa spolieha na domáce firmy, ktoré postupne zvyšujú vývoz do štátov v Ázii, Afrike a Latinskej Amerike, že pomôžu kompenzovať obmedzenia na americkom trhu a udržať čínsku ekonomiku na ceste k rastovému cieľu. Ten čínska vláda na tento rok stanovila na úrovni zhruba 5 %. Napríklad vývoz Číny na trh regionálneho rivala Indie dosiahol už v auguste historické maximum a export do Afriky a krajín juhovýchodnej Ázie smeruje za celý rok k rekordným hodnotám.
V septembri však okrem exportu výrazne vzrástol aj dovoz, čo sa odrazilo na vývoji obchodného prebytku. Ten klesol v septembri na 90,45 miliardy USD (78,19 miliardy eur) zo 102,33 miliardy USD v predchádzajúcom mesiaci. Výsledok zaostal aj za očakávaniami analytikov. Tí počítali s poklesom prebytku na v priemere 98,96 miliardy USD.
(1 EUR = 1,1568 USD)
