Export Nemecka do Spojených štátov za tri kvartály výrazne klesol

TASR, dnes 15:43

Podľa údajov IW klesla hodnota vývozu Nemecka do Spojených štátov za obdobie január až september medziročne zhruba o 8 %.

Ilustračná snímka. Foto: TASR
Berlín 22. decembra (TASR) - Export Nemecka do Spojených štátov zaznamenal za prvé tri kvartály tohto roka pokles o takmer desatinu. Dôvodom sú zvýšené dovozné clá USA voči obchodným partnerom vrátane štátov Európskej únie. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA, ktorá zverejnila najnovšiu analýzu ekonomického inštitútu IW.

Podľa údajov IW klesla hodnota vývozu Nemecka do Spojených štátov za obdobie január až september medziročne zhruba o 8 %. Na porovnanie, v rokoch 2016 až 2024, teda pred nástupom Donalda Trumpa do Bieleho domu, export Nemecka do USA rástol, a to v priemere o 5 % ročne.

Najvýraznejší pokles zaznamenali automobilový, chemický a strojársky priemysel, teda kľúčové sektory nemeckej ekonomiky. Tie sa na celkovom poklese vývozu do USA podieľali takmer 70 %. Z nich bol najviac zasiahnutý automobilový priemysel. Export nemeckých áut a komponentov do Spojených štátov klesol za deväť mesiacov roka medziročne zhruba o 15 %.

Čo sa týka strojárstva, tento sektor poškodili najmä americké clá na dovoz ocele a hliníka. Tie predstavujú 50 %.

V prípade chemického sektora je za poklesom vývozu podľa IW aj nižšia produkcia na domácom trhu. Pod tú sa čiastočne podpísali vyššie ceny energie.




