Export Nemecka do Spojených štátov za tri kvartály výrazne klesol
TASR, dnes 15:43
Podľa údajov IW klesla hodnota vývozu Nemecka do Spojených štátov za obdobie január až september medziročne zhruba o 8 %. Na porovnanie, v rokoch 2016 až 2024, teda pred nástupom Donalda Trumpa do Bieleho domu, export Nemecka do USA rástol, a to v priemere o 5 % ročne.
Najvýraznejší pokles zaznamenali automobilový, chemický a strojársky priemysel, teda kľúčové sektory nemeckej ekonomiky. Tie sa na celkovom poklese vývozu do USA podieľali takmer 70 %. Z nich bol najviac zasiahnutý automobilový priemysel. Export nemeckých áut a komponentov do Spojených štátov klesol za deväť mesiacov roka medziročne zhruba o 15 %.
Čo sa týka strojárstva, tento sektor poškodili najmä americké clá na dovoz ocele a hliníka. Tie predstavujú 50 %.
V prípade chemického sektora je za poklesom vývozu podľa IW aj nižšia produkcia na domácom trhu. Pod tú sa čiastočne podpísali vyššie ceny energie.
