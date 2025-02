Export Nemecka koncom roka 2024 nečakane vzrástol

TASR, dnes 9:28

Wiesbaden 7. februára (TASR) - Export Nemecka zaznamenal koncom minulého roka nečakaný rast, pričom dosiahol osemmesačné maximum. Prispel k tomu najmä vývoz do ostatných štátov Európskej únie. Údaje nemeckého štatistického úradu Destatis zverejnili agentúra Reuters a portál tradingeconomics.Podľa štatistikov sa vývoz Nemecka v decembri oproti predchádzajúcemu mesiacu zvýšil o 2,9 % na 131,7 miliardy eur. To je najvyššia hodnota exportu od apríla a zároveň najvýraznejšie tempo rastu od januára minulého roka. Analytici pritom očakávali jeho pokles o 0,6 %.Výsledky veľkou mierou ovplyvnil vývoz do krajín Európskej únie. Ten sa v decembri medzimesačne zvýšil o 5,9 %, z toho do štátov eurozóny vzrástol o 6,7 %. Naopak, export do štátov mimo EÚ klesol, a to o 0,5 %.Znížil sa najmä vývoz do Ruska (-19,9 %), klesol však aj export do Británie a USA. V prípade Británie sa znížil o 6,6 % a v prípade USA o 3,5 %. Naopak, vývoz do Číny o 1,4 % vzrástol.Dovoz do Nemecka sa v decembri medzimesačne zvýšil o 2,1 %. Prekonal tak očakávania analytikov, ktorí predpokladali rast na úrovni 1,8 %.Výsledkom je decembrový obchodný prebytok Nemecka na úrovni 20,7 miliardy eur. Oproti novembru sa zvýšil o 1,5 miliardy eur.