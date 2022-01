Export šumivých vín z EÚ v roku 2020 klesol, prvýkrát za desaťročie

TASR, dnes 14:12

Luxemburg 1. januára (TASR) - Vývoz šumivých vín z Európskej únie zaznamenal v roku 2020 pokles, prvý za desaťročie. Poukázali na to koncom tohto týždňa zverejnené údaje štatistického úradu Európskej únie Eurostat. Výsledky exportu najviac ovplyvnil prudký pokles predaja šampanského. Naopak, dobré výsledky zaznamenali prosecco a najmä cava.Pandémia nového koronavírusu spôsobila v roku 2020, čo je posledný rok, za ktorý sú údaje k dispozícii, výrazný pokles globálneho dopytu po šumivých vínach. Bol to rok, v ktorom vlády prijali prísne protipandemické opatrenia a ich súčasťou boli aj dlhodobo zatvorené bary a reštaurácie.Najviac na to doplatilo šampanské. Objem predaja tohto produktu do krajín mimo Európskej únie klesol v roku 2020 o 20 % na 66 miliónov litrov. V predchádzajúcom roku sa šampanské vyviezlo mimo štátov EÚ v objeme takmer 84 miliónov litrov. Celkový predaj šampanského, teda vrátane štátov EÚ, klesol v roku 2020 o 18 %.Práve export šampanského sa veľkou mierou podieľal na poklese vývozu šumivých vín z EÚ. Ten podľa Eurostatu za rok 2020 predstavoval 6,4 %.Celkový objem exportu šumivých vín z EÚ dosiahol v roku 2020 približne 494 miliónov litrov. V roku 2019 dosiahol historické maximum na úrovni 528 miliónov litrov. Napriek poklesu to však stále znamená takmer dvojnásobne vyšší objem predaja než v roku 2010.Z troch hlavných kategórií šumivých vín, exportovaných z EÚ, zaznamenalo výrazný pokles iba šampanské. Prosecco, ktoré je zďaleka najviac vyvážaným šumivým vínom, zaznamenalo iba minimálny pokles predaja do štátov mimo EÚ. V roku 2020 sa ho vyviezlo mimo Európskej únie celkovo 205 miliónov litrov. V roku 2019 vývoz predstavoval takmer 207 miliónov litrov.Navyše cava vyrábaná v Španielsku zaznamenala ako jediný šumivý nápoj zvýšenie vývozu do štátov mimo EÚ a priblížila sa k objemu predaja šampanského. V roku 2020 sa jej do krajín mimo EÚ vyviezlo 58 miliónov litrov. To bolo o vyše 10 % viac než v roku 2019.Čo sa týka dovozu, štáty EÚ doviezli v roku 2020 z krajín mimo únie 9,3 milióna litrov šumivých vín. V porovnaní s objemom exportu to predstavuje necelé 2 %.