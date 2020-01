Export z Japonska za celý rok 2019 klesol a vykázal deficit

TASR, dnes 9:42

Podľa údajov, ktoré japonská vláda uverejnila vo štvrtok, export z krajiny v roku 2019 klesol o 5,6 % na 76,9 bilióna jenov (630,69 miliardy eur), zatiaľ čo import sa znížil o 5 % na 78,6 bilióna JPY.

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Tokio 23. januára (TASR) - Japonsko zaznamenalo aj minulý rok obchodný deficit, už druhý rok po sebe, keďže jeho vývoz zasiahlo spomalenie dopytu v Číne v dôsledku jej obchodného sporu s USA.Podľa údajov, ktoré japonská vláda uverejnila vo štvrtok, export z krajiny v roku 2019 klesol o 5,6 % na 76,9 bilióna jenov (630,69 miliardy eur), zatiaľ čo import sa znížil o 5 % na 78,6 bilióna JPY. Japonsko tak vykázalo obchodný deficit 1,6 bilióna JPY.V obchode s USA dosiahlo Japonsko minulý rok prebytok 6,6 bilióna JPY. Jeho vývoz do Spojených štátov síce klesol o 1,4 %, ale dovoz sa znížil ešte prudšie, o 4,4 %. Dodávky počítačov, stavebných, energetických a textilných zariadení a strojov prispeli 3,7 % k nárastu vývozu strojov do USA. Export vozidiel, ktoré predstavujú takmer 40 % japonského vývozu do Spojených štátov, ale klesol o 5,5 %.Vývoz a väčšina dovozu z celého sveta sa tiež znížili v dôsledku globálneho spomalenia. Vývoz do Číny pritom klesol takmer o 8 %, čo zodpovedá poklesu vývozu do celej zvyšnej Ázie.Štatistiky tiež ukázali, že japonský export v decembri pokračoval v poklese, už 13. mesiac v rade, ale pomalším tempo ako novembri. Presnejšie, vývoz z Japonska sa v decembri znížil medziročne o 6,3 % po poklese o 7,9 % v novembri. Decembrový import sa znížil o takmer 5 %.Krajina zaznamenala v decembri obchodný deficit 152,5 miliardy JPY.Vývoz Japonska do Číny sa v decembri medziročne zvýšil o 0,8 %, vďaka väčšiemu dopytu po strojoch na výrobu čipov a po automobiloch.Vývoz do USA však v poslednom mesiaci 2019 klesol o 14,9 %, pretože sa znížil objem dodávok automobilov a automobilových súčiastok.Analytici vzhľadom na nedávny pozitívny vývoj a pokrok v obchodných rokovaniach medzi USA a Čínou očakávajú, že sa globálna ekonomika vráti k miernemu rastu.Japonský export by sa tak mal postupne zvyšovať, keď sa zahraničné ekonomiky zotavia. Niektorí experti však varujú, že oživenie vývozu bude slabšie, ako mnohí očakávajú, keďže hospodársky rast hlavných japonských obchodných partnerov bude tento rok aj naďalej utlmený.Zvýšenie japonskej dane z predaja na 10 % z 8 % od 1. októbra 2019 zároveň poškodilo dopyt japonských spotrebiteľov a súkromné investície.(1 EUR = 121,93 JPY)