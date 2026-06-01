TERAZ Ekonomika Navi
pondelok 1. jún 2026 Medzinárodný deň detí
Bratislava 16°C Iné mestá »
Ekonomika

Export z Južnej Kórey vzrástol na najvyššiu úroveň za vyše 40 rokov

TASR, dnes 15:07

Prispel k tomu prudký rast investícií do umelej inteligencie, ktorý zvýšil dopyt po čipoch na rekordnú úroveň.

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP
Soul 1. júna (TASR) - Export z Južnej Kórey zaznamenal v máji rast o vyše 50 %, čo bolo najvyššie tempo rastu za viac než štyri desaťročia. Prispel k tomu prudký rast investícií do umelej inteligencie, ktorý zvýšil dopyt po čipoch na rekordnú úroveň. Informovali o tom agentúra Reuters a server tradingeconomics. Tie zverejnili predbežné údaje ministerstva obchodu, priemyslu a energetiky.

Hodnota juhokórejského vývozu vzrástla v máji o 53,2 % na rekordných 87,75 miliardy USD (75,36 miliardy eur). Zároveň výrazne prekonala očakávania ekonómov, ktorí počítali s rastom v priemere o 48,8 % po tom, ako v apríli vzrástol export o 48 %.

Májový výsledok predstavuje rast vývozu z Južnej Kórey 12. mesiac v rade. Zároveň to bolo najprudšie tempo rastu od januára 1984. „Je to skutočne bezprecedentný výsledok, ktorý opätovne prekonal očakávania analytikov,“ povedal Stephen Lee, ekonóm z Meritz Securities v Soule.

Výsledky ovplyvnil najmä rast investícií do umelej inteligencie a v dôsledku toho prudké zvýšenie dopytu po polovodičoch. Ich vývoz vrástol o 169,4 % na rekordných 37,16 miliardy USD. Zvýšil sa aj export počítačov, a to o 290,7 %.

Naopak, vývoz áut pokračoval v poklese. V máji sa znížil o 5,9 %, najmä pre pokračujúce problémy v dodávkach tovarov cez Hormuzský prieliv. Ten zablokoval Irán po tom, ako ho koncom februára Izrael a USA napadli. Čiastočne však export ovplyvnil aj počet pracovných dní, ako aj expanzia výroby juhokórejských vozidiel v USA s cieľom vyhnúť sa dovozným clám uvaleným americkým prezidentom Donaldom Trumpom.

(1 EUR = 1,1644 USD)


Upozorni na chybu Pošli emailom
Zdielať článok na FacebookPáči sa mi TERAZ.SK na facebooku
Staňte sa fanúšikom a sledujte dôležité správy priamo na FB

Viac článkov na tému:

Najnovšie články v rubrike

dnes 16:23

Skúmajú tender ŽSR na modernizáciu úseku Liptovský Hrádok - Paludza
Konanie vedie odbor dohľadu pre strategickú agendu, oznámil úrad vo svojom vestníku.

sk
dnes 16:04

Rozpočtový deficit Česka vyskočil v máji o viac než 64 miliárd Kč
Koncom apríla predstavoval deficit tesne nad 106 miliárd Kč.

sk
dnes 15:46

Plyn na burze zlacnel, cena elektriny ostáva stabilná už štvrtý týždeň
Vývoj cien energií na burzách bol v 22. týždni zmiešaný.

sk

Najčítanejšie Ekonomika
1

Kto je kráľom slovenského piva? Pivná korunka 2026 pozná víťazov

2

Hargaš: Výstavba D1 Turany - Hubová sa posúva pre neschopnosť Ráža

3

NBS rozlíši limity pre hypotéky na kúpu prvej a ďalších nehnuteľností

4

VIDEO: J. Kiss: Šedá ekonomika v SR dosahuje objem 17 miliárd eur

5

D. Saková: Na električku na košické letisko zatiaľ nie sú financie

6

Deficit rozpočtu vzrástol v máji o takmer desatinu na 3,1 mld. eur

7

Odborníci: Slováci si myslia, že rozumejú peniazom, realita je iná

http://www1.teraz.sk/usercontent/photos/3/0/1/3-301d62ed552a2cb89fc2630df5fc2310fa5131ad.jpg

TERAZ nové správy
16:42

Nemocnica v Nitre funguje v núdzovom režime

16:41

Kalinská prešla do štvrťfinále cez Potapovovú v troch setoch

16:39

Tasním: Irán pozastavuje komunikáciu s USA

16:33

Arriva: Priemerný vek autobusov v Nitrianskom kraji je 7,8 roka

16:30

Ministri zdravotníctva EÚ budú rokovať o epidémii eboly v Afrike

16:23

Skúmajú tender ŽSR na modernizáciu úseku Liptovský Hrádok - Paludza

16:22

Oprava na moste pri Novom Meste nad Váhom prináša obmedzenia

Viac >

Téma TASR

Zdravie
tento týždeň
Zdravie

Foto dňa 1. júna 2026
Pacientka sa sprievodcami češe oslíka počas terapeutického sedenia s oslíkmi neďaleko psychiatrickej nemocnice v Neuilly-sur-Marne.Terapia oslíkmi



Používaním stránok TERAZ.SK súhlasíte s používaním cookies, ktoré slúžia na zlepšenie kvality nášho obsahu.

Viac