Export z Južnej Kórey vzrástol na najvyššiu úroveň za vyše 40 rokov
TASR, dnes 15:07
Hodnota juhokórejského vývozu vzrástla v máji o 53,2 % na rekordných 87,75 miliardy USD (75,36 miliardy eur). Zároveň výrazne prekonala očakávania ekonómov, ktorí počítali s rastom v priemere o 48,8 % po tom, ako v apríli vzrástol export o 48 %.
Májový výsledok predstavuje rast vývozu z Južnej Kórey 12. mesiac v rade. Zároveň to bolo najprudšie tempo rastu od januára 1984. „Je to skutočne bezprecedentný výsledok, ktorý opätovne prekonal očakávania analytikov,“ povedal Stephen Lee, ekonóm z Meritz Securities v Soule.
Výsledky ovplyvnil najmä rast investícií do umelej inteligencie a v dôsledku toho prudké zvýšenie dopytu po polovodičoch. Ich vývoz vrástol o 169,4 % na rekordných 37,16 miliardy USD. Zvýšil sa aj export počítačov, a to o 290,7 %.
Naopak, vývoz áut pokračoval v poklese. V máji sa znížil o 5,9 %, najmä pre pokračujúce problémy v dodávkach tovarov cez Hormuzský prieliv. Ten zablokoval Irán po tom, ako ho koncom februára Izrael a USA napadli. Čiastočne však export ovplyvnil aj počet pracovných dní, ako aj expanzia výroby juhokórejských vozidiel v USA s cieľom vyhnúť sa dovozným clám uvaleným americkým prezidentom Donaldom Trumpom.
(1 EUR = 1,1644 USD)
