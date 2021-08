TASR, dnes 9:51

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Wiesbaden 25. augusta (TASR) - Export z Nemecka do Číny v júli klesol, a najstrmšie od mája 2020. Informoval o tom v stredu spolkový štatistický úrad Destatis.Konkrétne sa vývoz do Číny, druhého najväčšieho exportného trhu Nemecka mimo Európskej únie (EÚ), v júli znížil medziročne o 3,9 % na 8,4 miliardy eur.Išlo o prvý pokles nemeckého vývozu do Číny od augusta 2020 a jeho najväčší prepad od mája 2020, keď bol svet zasiahnutý prvou vlnou pandémie nového koronavírusu.Celkovo sa nemecký export po očistení od kalendárnych a sezónnych vplyvov do krajín mimo EÚ v júli 2021 medziročne zvýšil o 5,8 % na 52,8 miliardy eur. V medzimesačnom porovnaní a po úprave o sezónne a kalendárne vplyvy však klesol o 2,7 %.Destatis tiež uviedol, že export do USA vzrástol o 15,3 % na 10,8 miliardy eur.