Exportéri očakávajú od MH stabilné a dlhodobé riešenie dodávok ropy
TASR, dnes 12:16
Neistota v dodávkach komplikuje podľa RSE plánovanie výroby, kontraktov aj cien na domácich a zahraničných trhoch. Riešenie v podobe dodávok ropy cez Chorvátsko vnímajú exportéri vzhľadom na kapacitné a infraštruktúrne obmedzenia trasy ako dočasné riešenie. „Stabilné, predvídateľné a cenovo dostupné dodávky strategických surovín sú základným predpokladom pre udržanie exportnej výkonnosti Slovenskej republiky,“ dodali exportéri.
