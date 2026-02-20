TERAZ Ekonomika Navi
Exportéri očakávajú od MH stabilné a dlhodobé riešenie dodávok ropy

TASR, dnes 12:16

Rada slovenských exportérov (RSE) s obavami sleduje vývoj v oblasti dodávok ropy na Slovensko.

Na snímke prečerpávacia stanica na ropu. Foto: TASR - Jaroslav Novák
Bratislava 20. februára (TASR) - Rada slovenských exportérov (RSE) s obavami sleduje vývoj v oblasti dodávok ropy na Slovensko potom, čo bol koncom januára v dôsledku vojny na Ukrajine poškodený ropovod Družba. Exportéri očakávajú od Ministerstva hospodárstva SR prijatie jasných a efektívnych opatrení k dlhodobému, udržateľnému a cenovo stabilnému riešeniu zabezpečenia dodávok ropy pre Slovensko, uviedla v piatok RSE.

Neistota v dodávkach komplikuje podľa RSE plánovanie výroby, kontraktov aj cien na domácich a zahraničných trhoch. Riešenie v podobe dodávok ropy cez Chorvátsko vnímajú exportéri vzhľadom na kapacitné a infraštruktúrne obmedzenia trasy ako dočasné riešenie. „Stabilné, predvídateľné a cenovo dostupné dodávky strategických surovín sú základným predpokladom pre udržanie exportnej výkonnosti Slovenskej republiky,“ dodali exportéri.






