Exportéri očakávajú rokovania ohľadom sporu okolo ropovodu Družba

TASR, dnes 15:28

RSE vyzýva kompetentné orgány, aby „aktívne využívali diplomatické nástroje a iniciovali konštruktívne rokovania so všetkými relevantnými partnermi, vrátane Ukrajiny a Chorvátska“.

Na snímke vyústenie ropovodu Družba. Foto: TASR - Jaroslav Novák
Bratislava 13. apríla (TASR) - Rada slovenských exportérov (RSE) očakáva diplomatické riešenie sporu okolo ropovodu Družba. Vyzýva preto kompetentné orgány, aby „aktívne využívali diplomatické nástroje a iniciovali konštruktívne rokovania so všetkými relevantnými partnermi, vrátane Ukrajiny a Chorvátska“. Informovala o tom v pondelok RSE.

„Cieľom musí byť stabilizácia dodávok a predchádzanie tomu, aby sa energetická situácia, zhoršená bezpečnostným vývojom, premenila na čisto politický problém s negatívnymi dosahmi na slovenskú ekonomiku,“ uviedol výkonný predseda RSE Zulf Hyatt-Khan.

Slovenská ekonomika podľa RSE čelí v oblasti ropných dodávok zvýšenej miere zraniteľnosti najmä pre nadpriemernú energetickú náročnosť hospodárstva, výraznú importnú závislosť a limitované možnosti diverzifikácie prepravných trás.






10. apríla 2026 14:31

Zelenskyj: Ukrajina dokončí opravy ropovodu Družba na jar
Prerušenie dodávok ruskej ropy vyostrilo spor medzi Kyjevom a Budapešťou.

Viac článkov na tému:

Najnovšie články v rubrike

dnes 16:17

Čínske banky zvýšili v marci objem úverov, čakalo sa však viac
Čínske komerčné banky poskytli minulý mesiac nové úvery v objeme 2,99 bilióna jüanov (373,90 miliardy eur).

dnes 16:09

Poľská vláda rozhodla o predĺžení zníženia daní z motorových palív
Predĺženie je súčasťou dočasného balíka opatrení zameraných na zmiernenie rastu cien palív.

dnes 16:04

Globálny dopyt po rope by mal v roku 2026 dosiahnuť 106,3 milióna bpd
Prognózu pre druhý štvrťrok tohto roka OPEC upravil smerom nadol, čo odôvodnil spomalením rastu dopytu v dôsledku situácie na Blízkom východe.

Najčítanejšie Ekonomika
1

Takmer všetok LNG z ruského projektu Jamal doviezla v 1. kvartáli EÚ

2

NDS: Doprava na obnovenej D1 pred Bratislavou bola ráno plynulejšia

3

Premiér:SR ponúka Vietnamu spoluprácu v atómovej energii a zbrojárstve

4

Šéf koncernu Eni navrhuje prehodnotiť zákaz dovozu ruského plynu do EÚ

5

Jarná BEAUTY kampaň dm vyzdvihuje jedinečnosť

6

Finančná správa odhalila podozrivé vrecká. Čo sa v nich ukrývalo?

7

Peskov:Otázku, či Maďarsko potrebuje Družbu, treba poslať do Budapešti

TERAZ nové správy
16:24

ÚHP odporúča zvážiť úpravu podmienok tendra na sanáciu skládok

16:22

Tréner Rivers skončil na lavičke Milwaukee

16:21

TRAGICKÁ BILANCIA: Minulý týždeň bolo 186 nehôd, sedem ľudí zomrelo

16:19

Babiš pozval Magyara na návštevu ČR

16:17

Čínske banky zvýšili v marci objem úverov, čakalo sa však viac

16:14

Pápež v Alžíri pripomenul, že Boh si želá mier pre každý národ

16:09

Poľská vláda rozhodla o predĺžení zníženia daní z motorových palív

Viac >

