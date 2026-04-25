Export ropy z Venezuely vzrástol v apríli na najvyššiu za 7 rokov
TASR, dnes 13:33
PDVSA uviedla, že v apríli vyviezla celkovo 1,23 milióna barelov ropy denne. To je o 14 % viac než v marci a najvyšší objem exportu od konca roka 2018.
Zvýšenie produkcie ropy vo Venezuele v posledných mesiacoch umožnila dohoda medzi Washingtonom a Caracasom potom, ako Američania začiatkom januára na juhoamerickú krajinu zaútočili a uniesli prezidenta Nicolása Madura. Dohoda spolu s americkými licenciami umožňuje obchodným domom ako Vitol a Trafigura preberať náklady od štátnej PDVSA a následne predávať rafinériám v USA, Európe a Ázii.
V apríli opustilo venezuelské prístavy celkovo 66 ropných tankerov. To je o päť tankerov viac než v marci, prostredníctvom ktorých Venezuela exportovala 1,08 milióna barelov ropy a ropných produktov denne.
Prečítajte si aj:
USA umožnili Venezuele zaplatiť obhajobu prezidenta Madura
Podľa piatkového podania obhajoba berie na vedomie výnimku zo sankcií a nateraz sťahuje svoj návrh na zrušenie obvinení.
Kolumbijský prezident ako prvý od zajatia Madura navštívil Venezuelu
Kolumbijský prezident ostro kritizoval americkú operáciu, ktorá začiatkom januára viedla k zajatiu Madura a jeho prevozu z Venezuely do Spojených štátov.
Nový šéf diplomatickej misie USA vo Venezuele pricestoval do Caracasu
Agentúra AFP uvádza, že ide o ďalší krok v procese normalizácie vzťahov medzi krajinami po zvrhnutí venezuelského prezidenta Nicolása Madura.
Najnovšie články v rubrike
