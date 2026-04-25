Export ropy z Venezuely vzrástol v apríli na najvyššiu za 7 rokov

TASR, dnes 13:33

V apríli opustilo venezuelské prístavy celkovo 66 ropných tankerov.

Tankovanie benzínu na čerpacej stanici, ilustračné foto. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík
Caracas 2. mája (TASR) - Venezuela zvýšila minulý mesiac vývoz ropy medzimesačne o viac než desatinu na vyše 1,2 milióna barelov ropy denne (1 barel = 159 litrov). To je najvyšší objem exportovanej ropy za viac než sedem rokov. Najviac komodity smerovalo do USA, Indie a Európy. Poukázali na to najnovšie údaje venezuelskej ropnej spoločnosti PDVSA, ktoré zverejnila agentúra Reuters.

PDVSA uviedla, že v apríli vyviezla celkovo 1,23 milióna barelov ropy denne. To je o 14 % viac než v marci a najvyšší objem exportu od konca roka 2018.

Zvýšenie produkcie ropy vo Venezuele v posledných mesiacoch umožnila dohoda medzi Washingtonom a Caracasom potom, ako Američania začiatkom januára na juhoamerickú krajinu zaútočili a uniesli prezidenta Nicolása Madura. Dohoda spolu s americkými licenciami umožňuje obchodným domom ako Vitol a Trafigura preberať náklady od štátnej PDVSA a následne predávať rafinériám v USA, Európe a Ázii.

V apríli opustilo venezuelské prístavy celkovo 66 ropných tankerov. To je o päť tankerov viac než v marci, prostredníctvom ktorých Venezuela exportovala 1,08 milióna barelov ropy a ropných produktov denne.




Prečítajte si aj:

25. apríla 2026 20:17

USA umožnili Venezuele zaplatiť obhajobu prezidenta Madura
Podľa piatkového podania obhajoba berie na vedomie výnimku zo sankcií a nateraz sťahuje svoj návrh na zrušenie obvinení.

sk
25. apríla 2026 7:38

Kolumbijský prezident ako prvý od zajatia Madura navštívil Venezuelu
Kolumbijský prezident ostro kritizoval americkú operáciu, ktorá začiatkom januára viedla k zajatiu Madura a jeho prevozu z Venezuely do Spojených štátov.

sk
24. apríla 2026 6:54

Nový šéf diplomatickej misie USA vo Venezuele pricestoval do Caracasu
Agentúra AFP uvádza, že ide o ďalší krok v procese normalizácie vzťahov medzi krajinami po zvrhnutí venezuelského prezidenta Nicolása Madura.

sk
Najnovšie články v rubrike

dnes 14:50

Libanon hlási ďalšie obete izraelských útokov
Útoky oboch strán pokračujú aj napriek prímeriu, ktoré vstúpilo do platnosti 16. apríla.

sk
dnes 14:25

Požiar v ropnom termináli ruského prístavu Tuapse je zlikvidovaný
Podľa úradov bol požiar v tomto prístave v Krasnodarskom kraji zlikvidovaný po nasadení približne 130 hasičov a viac ako 40 kusov techniky.

sk
dnes 13:57

Sybiha: Ukrajina od Ruska nedostala oficiálnu ponuku na prímerie
Podľa Sybihu majú vyhlásenia o prímerí manipulatívny charakter a ich cieľom je okrem iného zlepšiť obraz Moskvy na medzinárodnej scéne.

sk

Najčítanejšie Zahraničie
1

SMUTNÁ SPRÁVA: Zomrela speváčka známej skupiny video

2

SMUTNÁ SPRÁVA: Zomrel obľúbený maliar, priekopník neoexpresionizmu

3

ZRÁŽKA VLAKOV V STANICI: Nehoda si vyžiadala najmenej štyri obete

4

Asadí: Obnovenie konfliktu medzi Iránom a USA je pravdepodobné

5

Magyar obhajuje výber svojho švagra za ministra spravodlivosti

6

KURIOZITA NA LETISKU:Zatkli ženu s 30 korytnačkami prilepenými na tele

7

Izraelská polícia zadržala muža podozrivého z útoku na mníšku

TERAZ nové správy
14:50

Libanon hlási ďalšie obete izraelských útokov

14:45

Vývoz amerického LNG na ázijské trhy v apríli výrazne stúpol

14:45

VIDEO: Na Kľačianskej podkove sa predstavilo 16 furmanov a 16 jazdcov

14:40

Speváčka Martina Comisso predstavuje novú pieseň Chce ťa mať pri sebe video

14:25

Požiar v ropnom termináli ruského prístavu Tuapse je zlikvidovaný

14:15

Realu nepomôže v El Clasicu Carvajal pre zlomeninu prsta na nohe

14:13

Mediálny program reprezentácie počas štvrtého týždňa prípravy na MS

Viac >

