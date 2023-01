Export Nemecka do Ruska dosiahol 14,6 mld. eur. Najmenej za 20 rokov

TASR, dnes 15:55

Prepad nemeckého vývozu do Ruska bol najviac viditeľný v prípade exportu áut a komponentov.

Berlín 24. januára (TASR) - Export Nemecka do Ruska sa v minulom roku prepadol na najnižšiu úroveň za takmer dve desaťročia. Poukázali na to v utorok zverejnené predbežné údaje Nemeckého výboru pre východoeurópske ekonomické vzťahy. Za prepadom sú sankcie proti Moskve po útoku Ruska na Ukrajinu, ktoré si vyžiadali daň na kedysi úzkych obchodných vzťahoch. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.Export Nemecka do Ruska dosiahol v minulom roku 14,6 miliardy eur. Oproti roku 2021 to predstavuje pokles o 45 % a zároveň najnižšiu úroveň od roku 2003. Naopak, hodnota dovozu z Ruska sa zvýšila o 11 % na 37 miliárd eur, za čím bolo prudké zvýšenie cien ropy a zemného plynu. Deficit Nemecka v obchode s Ruskom tak vzrástol na rekordných vyše 22 miliárd eur, uviedol šéf výboru Michael Harms.Prepad nemeckého vývozu do Ruska bol najviac viditeľný v prípade exportu áut a komponentov. Výrazne klesol aj export elektrotechnických výrobkov, dodal Harms. Hlavný vývoz tak vlani predstavovala agrotechnika a farmaceutické výrobky, ktoré boli zo sankcií Európskej únie vyňaté.Lepšie to podľa všetkého nebude ani tento rok. "" dodal Harms. Zároveň však očakáva, že v tomto roku výrazne klesne aj obchodný deficit s Ruskom, keďže Nemecko momentálne nedováža z Ruskej federácie takmer žiadne energetické produkty.