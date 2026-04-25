TERAZ Ekonomika Navi
sobota 25. apríl 2026 Svetový deň malárie
Bratislava 23°C Iné mestá »
Ekonomika

Google investuje do Anthropicu až 40 miliárd USD

TASR, dnes 16:10

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP
San Francisco 25. apríla (TASR) - Po Amazone upevňuje svoje partnerstvo s Anthropicom veľkou investíciou aj Google. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.

Internetový gigant v prvom kroku investuje do Anthropicu 10 miliárd USD (8,54 miliardy eur). Ďalších 30 miliárd USD môže nasledovať, ak spoločnosť, ktorá je rivalom OpenAI a stojí za chatbotom Claude, splní dohodnuté ciele.

Google patrí medzi investorov Anthropicu už niekoľko rokov a zároveň firme dodáva špecializované čipy pre umelú inteligenciu.

Amazon začiatkom týždňa ohlásil, že do Anthropicu investuje 5 miliárd USD s možnosťou zvýšenia o ďalších 20 miliárd USD v budúcnosti. Ide o príklad takzvaných „cirkulárnych dohôd“ v odvetví umelej inteligencie (AI), kde sa časť vložených peňazí vracia investorovi napríklad v podobe nákupu čipov alebo výpočtovej kapacity.

Anthropic rovnako ako OpenAI naliehavo potrebuje rozšíriť výpočtovú kapacitu pre svoje AI systémy. Obe spoločnosti zároveň plánujú vstup na burzu.

Anthropic bol v uplynulých mesiacoch opakovane v centre pozornosti médií. Firma sa dostala do konfliktu s vládou USA, keď napriek silnému tlaku trvala na tom, že jej AI modely nesmú byť využívané v autonómnych zbraňových systémoch ani na masové sledovanie v USA. Pentagon následne označil Anthropic za riziko pre dodávateľské reťazce, čo môže výrazne obmedziť využívanie jeho softvéru v štátnej správe. Firma sa proti tomuto kroku bráni súdnou cestou.

Anthropic však nedávno takisto ukázal, aký význam má jeho technológia pre americkú vládu. Nový model s názvom Claude Mythos Preview dokáže odhaľovať bezpečnostné zraniteľnosti softvéru, ktoré zostali skryté aj celé desaťročia. V nesprávnych rukách by mohol predstavovať nebezpečnú kybernetickú zbraň, no zároveň môže poskytnúť vláde USA výhodu pri zabezpečovaní vlastných systémov a identifikácii slabín v zahraničí. Spoločnosť Anthropic zatiaľ neplánuje tento model sprístupniť verejnosti.

(1 EUR = 1,1712 USD)

Upozorni na chybu Pošli emailom
Zdielať článok na FacebookPáči sa mi TERAZ.SK na facebooku
Staňte sa fanúšikom a sledujte dôležité správy priamo na FB

Viac článkov na tému:

Najnovšie články v rubrike

TERAZ nové správy
16:25

TIPSPORT LIGA: Trenčín ukončil baráž víťazne, Skalicu zdolal 6:3

16:15

Nemecko vyšle mínolovku pre prípadnú misiu v Hormuzskom prielive

16:10

V južnom Rakúsku vypukol rozsiahly lesný požiar

16:10

Google investuje do Anthropicu až 40 miliárd USD

16:05

Mallorca s Valjentom prehrala v 32. kole La Ligy na pôde Alavesu 1:2

15:55

Middlesbrough si zaistil baráž, Strelec s gólom a asistenciou

15:50

Macron: Doložka Zmluvy o EÚ o vzájomnej obrane je napísaná jednoznačne

Viac >

Téma TASR

Zdravie
tento týždeň
Zdravie

Foto dňa 24. apríla 2026
Autá prechádzajú uličkou medzi poľami na okraji Frankfurtu v Nemecku v piatok 24. apríla 2026. z vtáčej perspektívy



Používaním stránok TERAZ.SK súhlasíte s používaním cookies, ktoré slúžia na zlepšenie kvality nášho obsahu.

Viac