Registrácia do súťaže Obal roka je otvorená

Tento týždeň vrcholí registrácia do 30. ročníka súťaže Obal roku.

Bratislava 3. augusta (OTS) - Tento týždeň vrcholí registrácia do 30. ročníka súťaže Obal roku . Svoje exponáty môžete prihlasovať do 7. augusta Už prihlásené exponáty sú z rôznych kategórií a ukazujú, že latka bude tento rok veľmi vysoká.- 7. augusta - predĺžený termín na podávanie prihlášok do 30. ročníka súťaže Obal roku 2023 - 28. augusta - po dohode doručte vzorky exponátov osobne do konferenčného centra GreenPoint, Dvouletky 529/ 42, 100 00 Praha 10.- 29. - 31. augusta - zasadnutie poroty- 31. augusta - neformálne vyhlásenie výsledkov- 19. októbra - slávnostný galavečer Obal roku 2023Dnešní spotrebitelia chcú kupovať nielen kvalitný výrobok, ale aj zážitok. A obal v tomto procese zohráva kľúčovú úlohu. Je to prvá vec, ktorú spotrebiteľ vidí, a môže výrazne ovplyvniť jeho rozhodnutie o kúpe. Práve preto je také dôležité zamerať sa na využívanie obalových materiálov na marketingové účely a preto sme sa rozhodli zaviesť túto novú kategóriu.Hľadáme návrhy, ktoré dokážu využiť obal ako marketingový a propagačný nástroj. Či už ide o kreatívne využitie materiálov, neobvyklú formu obalu alebo prekvapivú interakciu so spotrebiteľom - chceme vidieť, ako dokážete premeniť obal na silný marketingový nástroj.Dôležité je, že táto kategória sa nezameriava na obaly výrobkov, ale na to, ako možno samotný obal využiť na propagáciu, komunikáciu s cieľovou skupinou alebo posilnenie značky. Je to otvorené pole pre vašu kreativitu a inovácie.Výber víťaza nebude ľahkou úlohou. Cieľom "Ceny za tlač obalov" je posunúť hranice kvality tlače a obalov na novú úroveň. Preto bude hodnotenie vykonávať porota zložená z odborníkov na kvalitu a tlač. Títo odborníci dôkladne preskúmajú každú prihlášku a vyberú najlepšie z najlepších.Stanovené kritériá a ich váha budú zohrávať hlavnú úlohu pri hodnotení, ktoré bude veľmi podrobné a vďaka novému systému si vyžiada viac času na vyhodnotenie.Tieto kritériá sa budú zohľadňovať pri hodnotení exponátov prihlásených v tomto roku:1. Stupeň inovácie2. Funkčnosť3. Technické spracovanie4. Dizajn a konštrukčná forma5. Dodávateľský reťazec6. Udržateľnosť a sociálna zodpovednosťIva Werbynská, riaditeľka Inštitútu pre obaly SYBA, povedala: "V súčasnej atmosfére meniacich sa predpisov, v neposlednom rade aj predpisov Európskej komisie, si myslím, že je ten správny čas ukázať, že naše zručnosti, technológie, materiály a zručnosti vo všeobecnosti napredujú. Nadviazať na tradične dobrú povesť českého priemyslu, rýchlo sa prispôsobiť zhoršujúcej sa environmentálnej situácii a presadiť sa - to všetko je príležitosť tradičnej obalovej súťaže OBAL ROKU. Dáva možnosť získať ocenenie a následne ho využiť na komunikáciu nového výrobku širokej verejnosti. Veď správny obal zvyšuje hodnotu výrobku. Pokrok v nových riešeniach a prínos v oblasti inovatívnych trendov v oblasti obalov radí Českú republiku a Slovensko medzi absolútnu svetovú špičku."Súťaž " Obal roku " je otvorená do 7. augusta 2023, takže stále máte čas pripraviť najlepší nápad a predstaviť ho našej odbornej porote.Ste pripravení prijať výzvu a predviesť svoju schopnosť spojiť krásny dizajn a silné marketingové posolstvo? Potom sa prihláste a ukážte nám, ako môže vyzerať skutočne inovatívny dizajn obalov!Tešíme sa na vaše úžasné nápady a revolučné prístupy k dizajnu obalov. Spoločne môžeme formovať budúcnosť tohto fascinujúceho odvetvia.Registrácia do tohtoročnej súťaže prebieha opäť online prostredníctvom prihlasovacieho formulára na stránke www.obalroku.cz.Odborné poroty sa stretnú od 29. do 31. augusta, aby vyhodnotili súťažné práce. Po poslednom dni zasadnutia poroty sa uskutoční tradičný večierok s odovzdávaním cien. OBAL ROKU je jediná certifikovaná obalová súťaž určená pre slovenské a české firmy zaoberajúce sa zaujímavými obalovými riešeniami. Cieľom súťaže je vyzdvihnúť a následne propagovať najlepšie nápady, inovácie a technológie v oblasti obalov, ktoré sa objavujú na trhu. Celá súťaž vyvrcholí slávnostným odovzdávaním cien na galavečere Obal roka.Úspech v súťaži OBAL ROKU dáva možnosť nominácie a je vstupnou bránou k získaniu ocenenia WorldStar. Tu budú medzi sebou súťažiť najlepšie obaly na svete.Partnermi triedenia na Slovensku sú ENVIPAK a spoločnost´ NATUR-PACK. Spolupracujúcou organizáciou je Tisková spoločnosť.Záštitu nad podujatím prevzali okrem iných Zväz obchodu a cestovného ruchu, Potravinárska komora ČR, Zväz obchodu SR, Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Prahe, Potravinárska komora ČR, Slovenské združenie pre značkové výrobky a České združenie pre značkové výrobky.Ďakujeme partnerom tohtoročnej súťaže OBAL ROKU, bez ktorých podpory by sa súťaž nemohla uskutočniť. Generálnym partnerom a zároveň triediacim partnerom je EKO-KOM, striebornými partnermi sú EMBAX-PRINT, FACHPACK, THIMM PACK'N'DISPLAY, SMURFIT KAPPA. Bronzovým partnerom súťaže je spoločnosť DS SMITH PACKAGING. Partnermi súťaže sú veľtrh BRAU-BEVIALE, Český zväz pivovarnícky a sladovnícky, GS1 Česká republika a IPSOS.