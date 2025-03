Export Nemecka klesol, obchodný prebytok zaostal za očakávaniami

TASR, dnes 10:25

Obchodný prebytok dosiahol v januári 16 miliárd eur, zatiaľ čo v decembri predstavoval 20,7 miliardy eur a v januári minulého roka 25,3 miliardy eur.

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Slavomír Gregorík Foto: TASR - Slavomír Gregorík

Wiesbaden 10. marca (TASR) - Obchodný prebytok Nemecka sa v prvom mesiaci tohto roka výrazne znížil, keď export zaznamenal pokles, prvý za tri mesiace. Údaje nemeckého štatistického úradu Destatis zverejnili agentúry DPA a Reuters.Obchodný prebytok dosiahol v januári 16 miliárd eur, zatiaľ čo v decembri predstavoval 20,7 miliardy eur a v januári minulého roka 25,3 miliardy eur. Výsledok výrazne zaostal aj za očakávaniami analytikov, ktorí počítali s medzimesačným rastom prebytku na 21 miliárd eur.Dôvodom bol pokles exportu, ktorý sa v porovnaní s decembrom znížil o 2,5 %, zatiaľ čo v decembri v tomto rozsahu zaznamenal rast. Bol to zároveň prvý pokles vývozu Nemecka od októbra minulého roka. Výrazne ho ovplyvnil export do štátov Európskej únie, kam nemecký vývoz klesol o 4,2 %.Znížil sa aj export do krajín mimo EÚ, rozsah tohto poklesu však nebol výrazný a dosiahol 0,4 %. Z týchto štátov výrazne klesol vývoz Nemecka do USA, a to o 4,2 %. Znížil sa aj export do Číny, konkrétne o 0,9 %. Vzrástol však export do Ruska (+7,2 %) a Británie (1,7 %).Naopak, dovoz do Nemecka vzrástol v januári oproti decembru o 1,2 % po decembrovom raste o 1,6 %. Dovoz z EÚ sa znížil o 1,1 %, avšak z krajín mimo EÚ sa o 3,7 % zvýšil.