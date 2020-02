Export nemeckých strojárskych firiem vlani klesol

TASR, dnes 11:21

Berlín 20. februára (TASR) - Export nemeckých strojárskych podnikov zaznamenal vlani pokles a je možné, že v tomto trende bude pokračovať aj tento rok. Uviedlo to Združenie nemeckých výrobcov strojov a zariadení (VDMA).Podľa združenia klesol vývoz strojárskych firiem v roku 2019 v reálnom vyjadrení o 1,5 %. Ako VDMA dodalo, strojársky sektor nedokázal uniknúť dôsledkom nepriaznivého vývoja vo svete, obchodným sporom, protekcionizmu, odchodu Británie z Európskej únie či štrukturálnym zmenám v automobilovom priemysle. To všetko sa podpísalo na objeme exportu.VDMA nevylučuje pokles ani v tomto roku. "Vzhľadom na objednávky v tomto sektore sa dá očakávať, že vývoz klesne aj v roku 2020," povedal ekonomický expert VDMA Olaf Wortmann.Združenie dodalo, že zatiaľ je ťažké odhadnúť vplyv nového koronavírusu na export do Číny. Podľa neho však ani riziká spojené s vírusom nezmenia fakt, že čínsky trh je pre nemecké strojárske firmy naďalej mimoriadne dôležitý.