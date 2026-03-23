Export ropy z prístavu Janbú na západe Saudskej Arábie prudko vzrástol

TASR, dnes 14:48

Kapacita ropovodu smerujúceho do prístavu Janbú môže dosiahnuť sedem miliónov barelov denne.

Londýn 24. marca (TASR) - Export ropy zo saudskoarabského prístavu Janbú na západe krajiny sa minulý týždeň zvýšil na takmer 4 milióny barelov denne (1 barel = 159 litrov). Ide o prudký rast oproti úrovni vývozu pred vypuknutím vojny v Iráne. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.

Saudskoarabská spoločnosť Saudi Aramco, ktorá je najväčším exportérom ropy na svete, sa snaží zvýšiť jej vývoz prepravou do prístavu Janbú na pobreží Červeného mora, aby obišla Hormuzský prieliv, ktorý je pre konflikt na Blízkom východe fakticky zablokovaný. Väčšina exportu z Janbú smeruje do Ázie.

Kapacita ropovodu smerujúceho do prístavu Janbú môže dosiahnuť sedem miliónov barelov denne, z čoho približne päť miliónov barelov denne by mohlo byť k dispozícii na export a zvyšok pre miestne rafinérie, uviedla spoločnosť Aramco začiatkom marca.

Vo februári Saudská Arábia podľa údajov poradenskej spoločnosti Kpler exportovala sedem miliónov barelov ropy denne. Cez Janbú vo februári krajina vyvážala 770.000 barelov denne, ale od začiatku marca cezeň exportuje v priemere 2,9 milióna barelov denne. Počas týždňa do 23. marca pritom vývoz cez Janbú stúpol až na takmer štyri milióny barelov denne a očakáva sa, že sa ešte zvýši, uviedla firma Kpler.





dnes 10:30

Japonsko uvoľní ďalšiu ropu zo svojich strategických rezerv
Navyše, do konca marca plánuje využiť aj spoločné zásoby ropných krajín v krajine.

sk
dnes 8:26

Ceny ropy sa vrátili k rastu, cena Brentu prekonala 103 USD/barel
V pondelok sa ceny ropy prepadli o vyše 10 %, práve v reakcii na oznámenie Trumpa, že USA odkladajú plánovaný útok na iránske elektrárne o päť dní.

sk
dnes 7:51

VÝBUCH V ROPNEJ RAFINÉRII: Úrady vyzvali obyvateľov, aby sa ukryli
Miestne médiá odvysielali zábery plameňov a čierneho dymu stúpajúcich z rafinérie a obyvatelia žijúci v jej blízkosti hovorili o hlasnom výbuchu.

sk
Viac článkov na tému:

Najnovšie články v rubrike

dnes 15:06

Orlen znížil veľkoobchodné ceny palív a marže na naftu takmer na nulu
Významnejšie zlacnenie zaznamenal Orlen naposledy z 10. na 11. marca, keď ceny benzínu klesli o 94 zlotých a nafty o 164 zlotých.

sk
dnes 15:01

KDH odmieta výber dodávateľa geologického prieskumu tunela Karpaty
V tendri Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) za takmer 18 miliónov eur zvíťazila prakticky jediná ponuka od konzorcia, tvrdí.

sk
dnes 14:49

Zmodernizovali infraštruktúry v Leviciach a vo Veľkých Kozmálovciach
Práce trvali zhruba jeden rok a vyžiadali si náklady 40.059. 677 eur bez DPH.

sk

Najčítanejšie Ekonomika
1

Žilina má tri riešenia na zlepšenie parkovania na sídlisku Solinky

2

NDS: Ak dovolí počasie, dočkáme sa štvorpruhu do hlavného mesta

3

NEZABUDNITE: Daňovníkom zostáva posledných 7 dní na podanie priznania

4

Úrad vlády:Výjazdové rokovanie prinesie Nitrianskemu kraju investície

5

Eurokomisia potvrdila: Dvojité slovenské ceny palív sú diskriminačné

6

Firmy sprísňujú nároky, absolventom už len titul nestačí

7

Súd v Nitre rozhodol o začatí reštrukturalizačného konania Decodomu

TERAZ nové správy
15:10

Pre požiar v Pardubiciach polícia zadržala tri osoby

15:08

FIIT a Sensoneo sú v projekte na vývoj nízkoenergetických technológií

15:06

Orlen znížil veľkoobchodné ceny palív a marže na naftu takmer na nulu

15:01

KDH odmieta výber dodávateľa geologického prieskumu tunela Karpaty

15:00

NEVIDELI STE HO? Pátrajú po 15-ročnom Aurelovi Kudríkovi zo Žiliny

15:00

Atény žijú Dňom nezávislosti Grécka: Treba počítať s obmedzeniami

14:55

Remišová: Prokuratúra začala stíhanie v prípade zadržania Michala Š.

Viac >

