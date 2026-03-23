Export ropy z prístavu Janbú na západe Saudskej Arábie prudko vzrástol
TASR, dnes 14:48
Saudskoarabská spoločnosť Saudi Aramco, ktorá je najväčším exportérom ropy na svete, sa snaží zvýšiť jej vývoz prepravou do prístavu Janbú na pobreží Červeného mora, aby obišla Hormuzský prieliv, ktorý je pre konflikt na Blízkom východe fakticky zablokovaný. Väčšina exportu z Janbú smeruje do Ázie.
Kapacita ropovodu smerujúceho do prístavu Janbú môže dosiahnuť sedem miliónov barelov denne, z čoho približne päť miliónov barelov denne by mohlo byť k dispozícii na export a zvyšok pre miestne rafinérie, uviedla spoločnosť Aramco začiatkom marca.
Vo februári Saudská Arábia podľa údajov poradenskej spoločnosti Kpler exportovala sedem miliónov barelov ropy denne. Cez Janbú vo februári krajina vyvážala 770.000 barelov denne, ale od začiatku marca cezeň exportuje v priemere 2,9 milióna barelov denne. Počas týždňa do 23. marca pritom vývoz cez Janbú stúpol až na takmer štyri milióny barelov denne a očakáva sa, že sa ešte zvýši, uviedla firma Kpler.
Japonsko uvoľní ďalšiu ropu zo svojich strategických rezerv
Navyše, do konca marca plánuje využiť aj spoločné zásoby ropných krajín v krajine.
Ceny ropy sa vrátili k rastu, cena Brentu prekonala 103 USD/barel
V pondelok sa ceny ropy prepadli o vyše 10 %, práve v reakcii na oznámenie Trumpa, že USA odkladajú plánovaný útok na iránske elektrárne o päť dní.
VÝBUCH V ROPNEJ RAFINÉRII: Úrady vyzvali obyvateľov, aby sa ukryli
Miestne médiá odvysielali zábery plameňov a čierneho dymu stúpajúcich z rafinérie a obyvatelia žijúci v jej blízkosti hovorili o hlasnom výbuchu.
Orlen znížil veľkoobchodné ceny palív a marže na naftu takmer na nulu
Významnejšie zlacnenie zaznamenal Orlen naposledy z 10. na 11. marca, keď ceny benzínu klesli o 94 zlotých a nafty o 164 zlotých.
KDH odmieta výber dodávateľa geologického prieskumu tunela Karpaty
V tendri Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) za takmer 18 miliónov eur zvíťazila prakticky jediná ponuka od konzorcia, tvrdí.
Zmodernizovali infraštruktúry v Leviciach a vo Veľkých Kozmálovciach
Práce trvali zhruba jeden rok a vyžiadali si náklady 40.059. 677 eur bez DPH.