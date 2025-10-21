Rune má za sebou operáciu achillovej šľachy
TASR, dnes 21:58
Pri brejkbale si zranil ľavú nohu a len s ťažkosťami sa dostal na lavičku, kde bol ošetrený. Následne opustil kurt v slzách po najväčšom zranení svojej doterajšej kariéry. Fanúšikom sa prihovoril s odkazom, že zákrok prebehol úspešne a že dostáva veľkú podporu od kolegov z tenisového okruhu. Návrat naň plánuje v druhej polovici budúceho roka.
