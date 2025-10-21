TERAZ Šport Navi
utorok 21. október 2025 Deň pôvodných odrôd jabĺk
Rune má za sebou operáciu achillovej šľachy

TASR, dnes 21:58

Pri brejkbale si zranil ľavú nohu a len s ťažkosťami sa dostal na lavičku, kde bol ošetrený.

Holger Rune po tom, ako sa zranil. Foto: TASR/AP
Kodaň 21. októbra (TASR) - Dánsky tenista Holger Rune podstúpil operáciu po vážnom zranení achillovej šľachy, ktoré utrpel v semifinále turnaja v Štokholme. Mladý Dán viedol nad Ugom Humbertom 1:0 na sety a bojoval o postup do finále, keď prišlo zranenie.

Pri brejkbale si zranil ľavú nohu a len s ťažkosťami sa dostal na lavičku, kde bol ošetrený. Následne opustil kurt v slzách po najväčšom zranení svojej doterajšej kariéry. Fanúšikom sa prihovoril s odkazom, že zákrok prebehol úspešne a že dostáva veľkú podporu od kolegov z tenisového okruhu. Návrat naň plánuje v druhej polovici budúceho roka.



