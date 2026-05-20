streda 20. máj 2026
Export aj produkcia ropy zo S. Arábie klesli na historické minimum

TASR, dnes 15:56

Pokles na historické minimum vykázala v Saudskej Arábii aj produkcia ropy.

Rijád 20. mája (TASR) - Export ropy zo Saudskej Arábie klesol v marci pod 4,98 milióna barelov denne, čo je historické minimum. Navyše, rovnaký vývoj zaznamenala aj produkcia. Poukázali na to v stredu zverejnené údaje organizácie Joint Organizations Data Initiative (JODI), ktoré priniesla agentúra Reuters.

Podľa JODI dosiahol marcový export ropy zo Saudskej Arábie, najväčšieho vývozcu tejto komodity na svete, 4,974 milióna barelov denne (1 barel = 159 litrov). To je najnižší objem vývozu od začatia evidovania príslušných údajov v januári 2002.

Pokles na historické minimum vykázala v Saudskej Arábii aj produkcia ropy. Tá dosiahla v marci 6,967 milióna barelov/deň, opäť najnižší objem od začatia evidovania príslušných údajov. Na porovnanie, vo februári vyprodukoval kľúčový člen Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) 10,882 milióna barelov ropy denne.

Dôvodom prepadu ťažby aj exportu na historické minimá je vojna na Blízkom východe, ktorú odštartovalo napadnutie Iránu Izraelom a Spojenými štátmi koncom februára tohto roka. V odvete za napadnutie Teherán zablokoval Hormuzský prieliv, kľúčovú námornú trasu, ktorou sa prepravuje približne pätina celosvetovej produkcie ropy a skvapalneného zemného plynu (LNG). Okrem ropy a plynu blokáda Hormuzského prielivu výrazne zasiahla aj dodávky priemyselných hnojív, hélia, hliníka či polyetylénu.



