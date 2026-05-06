Export z Nemecka v marci medzimesačne stúpol o 0,5 %

TASR, dnes 8:53, aktualizované dnes 10:26

Prekonal očakávanie trhu.

Berlín 8. mája (TASR) - Nemecký export sa v marci nečakane medzimesačne zvýšil o 0,5 % na takmer 3,5-ročné maximum 135,8 miliardy eur. Prekonal tak očakávanie trhu, že vývoz krajiny klesne o 1,7 % po tom, ako vo februári medzimesačne stúpol o 3,6 %. Ukázali to údaje, ktoré v piatok zverejnil spolkový štatistický úrad Destatis. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.

Nemecký import v marci medzimesačne vzrástol o 5,1 % na 121,5 miliardy eur, čiže na najvyššiu sumu od novembra 2022. Dovoz prekonal očakávania, že sa posilní len o 0,8 % po tom, ako sa vo februári medzimesačne zväčšil o 4,9 %.

Export Nemecka na trhy členských štátov Európskej únie v marci stúpol o 3,4 %, ale vývoz do štátov mimo EÚ klesol o 3,3 %. Výrazne sa znížil export do USA, a to o 7,9 %, a oslabil sa aj vývoz do Číny o 1,8 %. Vývoz do Veľkej Británie sa však posilnil o 3,2 %.

Nemecký import z členských krajín EÚ v marci vzrástol o 3 %. Import z trhov mimo EÚ sa zväčšil o 7,4 %. Stúpol najmä dovoz z Číny (4,9 %) a z Veľkej Británie (11,7 %). Import z USA sa však o 3,7 % znížil.


Produkcia nemeckého priemyselného sektora v marci klesla



Výroba priemyselných firiem v Nemecku sa v marci medzimesačne znížila o 0,7 % po poklese o 0,5 % v predchádzajúcom mesiaci. Nenaplnili sa tak očakávania trhu, že nemecká priemyselná produkcia v marci oproti februáru o 0,5 % stúpne. Ukázali to údaje, ktoré v piatok zverejnil spolkový štatistický úrad Destatis. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.

Pokles nemeckého priemyslu spôsobila najmä slabšia produkcia energií (-4 %) a zníženie výroby strojárstva (-2,7 %). Zlepšila sa však produkcia stavebníctva (1,9 %) a automobilového sektora (1,9 %). Bez zahrnutia energetiky a stavebníctva nemecká priemyselná produkcia v marci klesla o 0,9 %, keďže sa znížila výroba investičných tovarov (-1,6 %) aj spotrebných tovarov (-1,9 %). Výroba medziproduktov však vzrástla o 0,8 %.

Za trojmesačné obdobie januára až marca sa priemyselná produkcia v Nemecku v porovnaní s predchádzajúcimi tromi mesiacmi znížila o 1,2 %.

Medziročne sa nemecký priemysel v marci oslabil o 2,8 % po poklese o 0,2 % vo februári. Išlo o najprudší medziročný pokles od augusta 2025.

Nemecko si želá prehĺbenie hospodárskej spolupráce s Kanadou



Nemecký minister financií Lars Klingbeil v piatok vycestoval do Kanady na rokovania o prehĺbení hospodárskych vzťahov. Užšia spolupráca je možná napríklad v oblasti budovania odolných dodávateľských reťazcov, zásobovania kritickými surovinami, ale aj v oblasti zbrojenia a umelej inteligencie, povedal Klingbeil. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.

Nemecko je inovatívnou krajinou, ktorá sa vďaka silnejším investičným stimulom a reformám stáva ešte atraktívnejšou, povedal Klingbeil. „S Kanadou máme veľa spoločného. Staviame na sile prostredníctvom spolupráce,“ dodal minister. Obe krajiny sa podľa neho zasadzujú za medzinárodné právo a obchod založený na pravidlách, aj keď sú tieto princípy v súčasnosti pod masívnou paľbou kritiky. Nemecko a Kanada navyše vytvárajú nové celosvetové partnerstvá s cieľom znížiť závislosť.

Počas návštevy Toronta v piatok a sobotu (9. 5.) sa Klingbeil plánuje stretnúť okrem iného so svojím kanadským náprotivkom François-Philippom Champagneom. Na programe je aj návšteva výrobcu lietadiel Bombardier a stretnutie s predstaviteľmi podnikateľskej sféry.

