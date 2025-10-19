Runeho čaká pre pretrhnutie achilovky niekoľkomesačná pauza
TASR, dnes 15:09
Dán musel skrečovať zápas v druhom sete za stavu 4:6 a 2:2. Rune potvrdil závažnosť zranenia a nutnosť absolvovať operáciu. „Moja achilovka je úplne pretrhnutá v proximálnej časti. Z tohto dôvodu potrebujem absolvovať operáciu a hneď na to začať s rehabilitáciou. Bude to nejaký čas, než sa opäť budem môcť predstaviť na kurte. Je to ťažké a neznesiteľné, že dlhší čas nepocítim energiu, ako tomu bolo v Štokholme,“ vyjadril sa samotný hráč na sociálnej sieti Instagram.
Prečítajte si aj:
Šramková skrečovala pre zranenie finále kvalifikácie v Tokiu
Slovenská singlová jednotka sa na podujatí v Japonsku mala predstaviť aj vo štvorhre spolu s Češkou Lindou Noskovou.
Rybakinová vyhrala turnaj WTA v Ning-po, zdolala Alexandrovovú
Tretia nasadená hráčka zdolala Rusku Jekaterinu Alexandrovovú na tvrdom povrchu v troch setoch 3:6, 6:0, 6:2.
Fernandezová vyhrala titul v Osake, vo finále zdolala Valentovú
Štvorka turnaja zdolala na tvrdom povrchu osemnásťročnú nenasadenú Terezu Valentovú v troch setoch 6:0, 5:7, 6:3.
Najnovšie články v rubrike
Medvedev triumfoval v Almaty a získal 21. turnajové prvenstvo
hráč čakal na turnajový triumf 882 dní, naposledy sa tešil na jar 2023 v Ríme.
Baník Ostrava podľahol Hradcu Králové 0:1 v 12. kole českej ligy
Za Hradec Králové odohral celý duel Samuel Dancák, Griger hral do 71. minúty a Jakub Uhrinčať nastúpil z lavičky v 90. minúte.
Futbalisti Juventusu Turín prekvapivo prehrali v Come 0:2
Como sa tak dostalo na priebežnú 5. priečku o skóre práve pred Juventus a ťahá sériu piatich ligových zápasov bez prehry.