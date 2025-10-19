TERAZ Šport Navi
nedeľa 19. október 2025 Dekrét o menovej reforme
Runeho čaká pre pretrhnutie achilovky niekoľkomesačná pauza

TASR, dnes 15:09

Rune potvrdil závažnosť zranenia a nutnosť absolvovať operáciu.

Dán Holger Rune reaguje po zranení nohy počas semifinálového zápasu mužskej dvojhry proti Francúzovi Ugo Humbertovi na tenisovom turnaji BNP Paribas Nordic Open v Štokholme vo Švédsku v sobotu 18. októbra 2025. Foto: TASR/AP
Štokholm 19. októbra (TASR) - Dánsky tenista Holger Rune potvrdil pretrhnutie achilovky a na niekoľko mesiacov vypadne z diania na kurtoch. Aktuálne jedenásty hráč rebríčka ATP nedohral sobotňajší semifinálový duel na turnaji v Štokholme proti Francúzovi Ugovi Humbertovi.

Dán musel skrečovať zápas v druhom sete za stavu 4:6 a 2:2. Rune potvrdil závažnosť zranenia a nutnosť absolvovať operáciu. „Moja achilovka je úplne pretrhnutá v proximálnej časti. Z tohto dôvodu potrebujem absolvovať operáciu a hneď na to začať s rehabilitáciou. Bude to nejaký čas, než sa opäť budem môcť predstaviť na kurte. Je to ťažké a neznesiteľné, že dlhší čas nepocítim energiu, ako tomu bolo v Štokholme,“ vyjadril sa samotný hráč na sociálnej sieti Instagram.

dnes 14:10

Šramková skrečovala pre zranenie finále kvalifikácie v Tokiu
Slovenská singlová jednotka sa na podujatí v Japonsku mala predstaviť aj vo štvorhre spolu s Češkou Lindou Noskovou.

dnes 13:28

Rybakinová vyhrala turnaj WTA v Ning-po, zdolala Alexandrovovú
Tretia nasadená hráčka zdolala Rusku Jekaterinu Alexandrovovú na tvrdom povrchu v troch setoch 3:6, 6:0, 6:2.

dnes 10:05

Fernandezová vyhrala titul v Osake, vo finále zdolala Valentovú
Štvorka turnaja zdolala na tvrdom povrchu osemnásťročnú nenasadenú Terezu Valentovú v troch setoch 6:0, 5:7, 6:3.

dnes 15:31

Medvedev triumfoval v Almaty a získal 21. turnajové prvenstvo
hráč čakal na turnajový triumf 882 dní, naposledy sa tešil na jar 2023 v Ríme.

dnes 15:24

Baník Ostrava podľahol Hradcu Králové 0:1 v 12. kole českej ligy
Za Hradec Králové odohral celý duel Samuel Dancák, Griger hral do 71. minúty a Jakub Uhrinčať nastúpil z lavičky v 90. minúte.

dnes 15:06

Futbalisti Juventusu Turín prekvapivo prehrali v Come 0:2
Como sa tak dostalo na priebežnú 5. priečku o skóre práve pred Juventus a ťahá sériu piatich ligových zápasov bez prehry.

